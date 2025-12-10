„După meciul ăsta, plec în Africa!”. Decizia lui Baba Alhassan, înainte de FCSB – Feyenoord

ADVERTISEMENT

FCSB va juca joi seara un meci extrem de complicat în Europa League, cu una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului olandez, Feyenoord. Baba Alhassan, mijlocul campioanei României, a fost prezent la conferința de presă și a precizat că partida este una cu totul specială pentru el.

FCSB, duel de 5 stele cu Feyenoord în Europa League

În cazul în care FCSB nu câștigă meciul cu Feyenoord de joi seara, șansele campioanei României de a avansa în primăvara europeană devin aproape nule. Roș-albaștrii au dezamăgit în acest sezon, însă, matematic, au încă șanse la o calificare în fazele superioare ale Europa League.

Echipa antrenată de fostul mare atacant olandez Robin van Persie stă mai bine în Europa League, iar roș-albaștrii au probleme cu accidentările. Rămâne de văzut ce formulă de joc va utiliza Elias Charalambous.

Baba Alhassan va pleca din România după meciul cu Feyenoord

va juca ultimul său meci în acest an pentru campioana României. Fotbalistul va merge la Cupa Africii pe Națiuni. Uganda, naționala la care joacă, va evolua într-o grupă cu Tunisia, Tanzania și Nigeria.

„Pentru mine, fiecare meci e important. Nu contează dacă jucăm cu Feyenoord sau cu altă echipă. Încercăm să câștigăm fiecare meci. Suntem într-un moment dificil, dar încercăm să ne revenim cât mai repede.

Vreau să câștigăm meciul. Mergem pe teren și vom da ce e mai bun. O să vedem după. Fotbalul este diferit, nu contează câți fani vin, cine va fi mai bun și va avea noroc va câștiga.

Antrenorul nostru ne-a spus tot ce vrem să știm despre ei. (n.r. E ultimul meci pentru tine, o să pleci la Cupa Africii?) Da, cu siguranță, da. Ar fi drăguț să-l întâlnesc pe Van Persie, este o legendă”, a declarat Baba Alhassan la conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord.