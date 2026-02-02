Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E un accident”. Cum au comentat Stoichiță, Mutu, Adi Ilie și Mitran eșecul dureros al Craiovei, 1-4 la Farul

Farul Constanța - U Craiova 4-1 a fost șocul etapei a 24-a din SuperLiga României. Experții FANATIK SUPERLIGA au analizat partida și consideră că ce s-a întâmplat la Ovidiu a fost doar un accident pentru olteni
Farul Constanța a demolat-o pe Universitatea Craiova în etapa a 24-a din SuperLiga. A fost a patra înfrângere suferită de olteni în acest campionat, care au rămas totuși pe locul 1 în SuperLiga.

Farul – Universitatea Craiova 4-1, un accident pentru olteni?

Universitatea Craiova a profitat de faptul că Dinamo nu a învins-o pe Petrolul, iar Rapid a pierdut cu U Cluj și a rămas pe locul 1 în SuperLiga. Echipa lui Filipe Coelho a fost protagonista unui adevărat șoc în etapa a 24-a. La pauza meciului cu Farul, oltenii erau conduși deja cu 0-3.

„Sigur e un accident. Craiova a jucat în continuare, chiar dacă scorul era cum era. Și la 0-3 a jucat Craiova. A construit același joc. Cât au putut au reușit să construiască.

Dar, greșelile de interpretare ale golului au dus la ceea ce s-a întâmplat ieri. La primul gol, ucraineanul (n.r. – Romanchuk) a dat un pas mai bun decât îți dădea ție Lăcă pe vremuri”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gafa lui Oleksandr Romanchuk a stârnit hohote de râs

Gafa lui Oleksandr Romanchuk, de la primul gol al Farului, a stârnit hohote de râs în studioul FANATIK SUPERLIGA. „Eu sunt curios cum a vrut să lovească mingea”, s-a întrebat Adrian Ilie. „El a vrut să dea sus, să o dea pe fundașul stânga și dă în pământ”, a răspuns Marius Mitran.

„Vrea să dea cu exteriorul de acolo? E ceva… Nici de centrare nu e bună aia”, a adăugat „Cobra”. „Eu cred că erau ielele de pe acolo care îi șopteau ceva. Eu nu am văzut în viața mea nu am văzut așa ceva. La valoarea lui Romanchuk, să dai pasă în careul tău? Ți s-a pus pata aia neagră. Cred că ielele i-au șoptit ‘Dă pasă, acolo, în careu’”, s-a amuzat și Horia Ivanovici.

La partida de la Ovidiu, Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe serviciile lui Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram. „E o întâmplare. Cu toate circumstanțele pe care le-ai amintit, dar e o întâmplare”, a transmis Marius Mitran. „Știi cum e, e o întâmplare până la meciul următor. Până la meciul următor, ai luat bătaie”, a mai spus Ilie.

Urmează Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Oltenii au ocazia să spele rușinea înfrângerii de la Ovidiu în fața propriilor fani. Universitatea Craiova – Oțelul Galați are loc joi, 5 februarie, de la ora 18:00. „Surpriză mare. Erau 3 puncte care nu contau foarte mult. Tot pe primul loc sunt, dar au avut o primă repriză slabă. În a doua și-au revenit”, a transmis și Adrian Mutu.

TOTUL despre INFRANGEREA ULUITOARE a Universitatii Craiova la Farul | PAS GRESIT pentru LIDER

