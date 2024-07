“E un bărbat ieftin”. Bianca Mitroi l-a distrus pe Robert după ce a văzut imagini bombă cu iubitul ei. Ce i-a făcut bărbatul unei ispite în apă, la Insula Iubirii

Tensiunile cresc la Insula Iubirii, sezonul 8. Bianca Mitroi a văzut imagini cu iubitul ei, Robert Braia, care i-au stârnit revoltă. Bărbatul pare că a uitat de relația sa și s-a lăsat pradă unei ispite, spre surprinderea tuturor. Ce i-a făcut acesteia în apă?

Cum a reacționat Bianca Mitroi când și-a văzut iubitul în gesturi tandre cu o ispită

Robert Braia de la Insula Iubirii este din nou sub lupa tuturor. După ce zilele trecute a creat controverse prin faptul că de data aceasta el a cedat rapid ispitelor din sezonul 8 al emisiunii de pe Antena 1.

Bianca și Robert păreau la casting că sunt dispuși să-și continue povestea, Robert, însă, a lăsat de înțeles în ultima ediție a competiției că este disponibil și altor femei. Între el și ispita Larisa au existat niște apropieri care au lăsat-o fără cuvinte pe Bianca.

”Mi s-a părut amuzant. El e lângă o femeie care fumează. Lui nu-i place asta. Mi se pare o femeie care e pusă pe aventură și atât. Nu cred că o cunoștea neaparat. Ca și cum nu și-a făcut fanteziile. Eu sunt o femeie complexă și a avut parte de pasiune”, a declarat Bianca în momentul când a văzut imaginile cu partenerul ei.

Bianca, supărată pe Robert

Bianca a abordat și subiectul unor mesaje pe care le-a citit în telefonul partenerului și a subliniat că nu este o femeie materialistă. Dimpotrivă, ea l-a învățat pe Robert să fie bărbat și cum să se comporte elegant cu o femeie.

”Momentul în care am citit ce am citit, știam că ține la mașina aia și i-am avariat-o puțin. Nici nu i s-a spart parbrizul. Când am citit mesajele despre motanii mei și cu femeile. Materialistă nu sunt, mi-a făcut cadou de Crăciun un lănțișor de aur, care are 2 grame de aur.

Nu sunt materialistă. L-am făcut să devină bărbat. Trebuie să plătească cina, să dea o floare. Îl văd aici și e total pierdut. Eu am trăit iadul pe pământ, el dacă voia un apartament nou, mâine i-l cumpărau părinții. Au existat multe momente frumoase!”, a mai precizat Bianca.

Robert și ispita Larisa au intrat la un moment dat în mare și au avut parte de clipe tandre. De cum a vizionat și această parte, Bianca a rămas și mai surprinsă. L-a catalogat pe Robert ”ieftin” și a precizat că ”relația a dispărut”.

”Nu am văzut sărut, ceva intenție, poate. Trebuie să mă adun puțin că efectiv nu-mi găsesc cuvintele. E un bărbat ieftin! E rolul ei, el acceptă. Începe să se piardă pe el. A făcut cu multe alte fetele asta. Relația a dispărut. Nu simt că meritam lucrurile astea”, a mai spus Bianca.