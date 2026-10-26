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„E un cântec de 40 de ani, nu rasism!”. Suporterii FCSB, reacție dură după ce s-a cerut pierderea meciului cu Rapid la masa verde

Tibi Cocora
26.10.2026 | 15:14
E un cantec de 40 de ani nu rasism Suporterii FCSB reactie dura dupa ce sa cerut pierderea meciului cu Rapid la masa verde
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață a reacționat după controversa scandărilor rasiste de la FCSB - Rapid. Foto: Colaj Fanatik.
Gigi Mustață a reacționat după controversa scandărilor rasiste de la FCSB - Rapid. Liderul galeriei roș-albastre respinge acuzațiile de rasism.
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Scandalul provocat de scandările suporterilor la derby-ul FCSB – Rapid, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 4-1, continuă să stârnească reacții puternice. După ce s-a solicitat ca FCSB să piardă partida la masa verde din cauza manifestărilor considerate discriminatorii, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a respins acuzațiile de rasism și a susținut că scandările respective fac parte dintr-o tradiție veche de aproximativ 40 de ani a rivalităților dintre galerii.

Gigi Mustață, reacție după scandalul de la FCSB – Rapid: „E un cântec pur și simplu, nu e rasism!”

Gigi Mustață a contestat acuzațiile formulate la adresa suporterilor FCSB și a încercat să explice contextul în care sunt folosite anumite apelative între galeriile rivale. Liderul Peluzei Nord a susținut că poreclele atribuite suporterilor diferitelor echipe există de zeci de ani în fotbalul românesc și că scandările de la derby-ul cu Rapid nu ar trebui interpretate drept manifestări rasiste. În același timp, Mustață a invocat relațiile personale cu membri ai comunității rome pentru a-și susține punctul de vedere.

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„Să vă spun ceva și să înțeleagă și domnul de la Partidul Romilor. Cum putem să spunem, romi sau țigani? Cum avem voie, ca să fie legal? Rom, ok. În afară de faptul că noi, ca prieteni, avem mulți țigani prieteni, de 40 de ani aceste trei echipe au porecle între suporteri. Ei, țigani, noi, aurolaci și drogați, iar Dinamo sunt câinii. Craiova e cu prăzarii, Ploieștiul, găzarii și tot așa.

Vorbim de porecle de acum 40 de ani și se vine acum să se zică de ce se cântă acel cântec. E doar jumate din ei la noi în galerie și cântă și ei. E un cântec pur și simplu, nu e rasism. Avem prieteni, zeci de prieteni țigani, nu înseamnă că sunt rasist. E un cântec cântat de 40 de ani pe stadioane. Oamenii ăștia din fotbal știu asta, nu e vorba de rasism”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Liderul Peluzei Nord FCSB, mesaj pentru reprezentanții comunității rome: „Unde e rasismul?”

Gigi Mustață și-a continuat intervenția susținând că are relații apropiate cu persoane de etnie romă și că acestea participă inclusiv la activitățile galeriei FCSB. Liderul suporterilor roș-albaștri a contestat interpretarea scandărilor drept rasism și a făcut o distincție între manifestările de pe stadion și actele de violență sau amenințările îndreptate împotriva unei comunități.

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„Acum, cred că e o săptămână și ceva, prieteni din Partidul Romilor au fost la acea reunire a lor. Care e problema, unde e rasismul?Rasismul e să ieși pe stradă, să faci nenorociri împotriva lor, să ieși pe străzi cu mesaje, că facem una-alta, cum e în alte țări. La noi nu există rasism. Ginerele meu este țigan. Asta înseamnă că sunt rasist? Nicoliță, care e de etnie rromă, Adi Matei și foarte mulți. Eu vă dau imagini, de la băieții noștri care filmează în peluză, cu oameni de etnie rromă care cântă alături de noi. Este cântecul cel mai frumos pe stadion. Când ieși pe stradă, acolo vezi dacă e rasism, nu pe stadion”, a continuat Gigi Mustață.

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Gigi Mustață acuză un dublu standard în tratarea scandărilor: „La ei e bine, la noi nu”

În ultima parte a intervenției, Gigi Mustață a reclamat ceea ce consideră a fi un tratament diferit aplicat galeriilor rivale. Liderul Peluzei Nord a susținut că și suporterii FCSB sunt ținta unor scandări jignitoare, inclusiv la adresa familiilor, și a cerut ca astfel de comportamente să fie analizate după aceleași criterii.

„Acum vine o întrebare pentru toată lumea. Nu vă supărați, este frumos să-mi iei familiile, nevestele, copiii? Eu ce să înțeleg? Taci din gură, că toți înjurăm pe stadion. Noi ce să facem? De ce domnul Giuliano nu vine să ne spună și nouă că domnii de etnie rromă pe care el îi apără se leagă doar de chestiile astea? Trebuia să vină să spună că sunt instigări și din partea cealaltă. A spus vreodată că nu e de acord să fim pe stadion și să îmi ia toate familiile și toate astea? La ei e bine, la noi nu. Peste 100 de ani se va cânta acest cântec”, a mai spus Gigi Mustață.

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Marcel Pușcaș a intervenit în discuție și a vorbit despre comunitatea romă din România

În cadrul aceleiași ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș a intervenit cu o serie de afirmații privind dimensiunea comunității rome din România și din alte țări europene.

Acesta a invocat o discuție mai veche cu Mădălin Voicu, precizând că estimările prezentate nu provin dintr-o statistică oficială actualizată: „Știi câți țigani sunt în România, neoficial? 4 milioane. Asta mi-a spus Mădălin Voicu, acum mulți ani. Deci cam 25% din populația României. De departe suntem numărul unu în Europa, oficial 1 milion și jumătate, iar după noi vine spațiul ex-iugoslav cu 1 milion jumate. Nemții au 800.000, ungurii au 1 milion”, a afirmat Marcel Pușcaș.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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