Risto Radunovic, mesaj clar înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este cea mai mare echipă!”. Video

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic a vorbit înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB și s-a arătat optimist, dar nu a vrut să intre în tactica de joc. Muntenegreanul a recunoscut, în schimb, faptul că adversarul este unul de temut.

Risto Radunovic, încrezător înaintea partidei Dinamo Zagreb – FCSB

Fundașul stânga al campioanei României a explicat înaintea partidei din Croația că echipa sa are prestații mai bune în competițiile europene și pentru că adversarii au un stil de joc mult mai deschis față de formațiile din întrecerea internă.

ADVERTISEMENT

”Este un meci foarte important pentru clubul nostru. Vrem să avem o organizare bună pe teren, să dăm totul și să câștigăm. În fiecare meci vrem să facem mai bine decât în ultimul, acum venim după înfrângerea din campionat. Vrem să câștigăm, deoarece rezultatul este foarte important pentru parcursul în Europa League.

(De ce vă concentrați mai bine în Europa League decât în campionat?) Poate că ține și de stilul de joc (n.r. – al adversarilor), în Europa este mult mai deschis. Încă nu este nimic pierdut, toate obiectivele sunt realizabile. Vrem să câștigăm aici, să continuăm în campionat meciurile bune și să legăm câteva victorii și să mergem cât mai sus”, a declarat Radunovic, pentru Sport Content EAD.

ADVERTISEMENT

De ce se teme Radunovic înaintea jocului de la Zagreb

Jucătorul ”roș-albaștrilor” a avut numai cuvinte de laudă pentru Dinamo Zagreb, pe care o consideră o echipă extrem de puternică, una de nivelul Champions League. Radunovic a dezvăluit ce își dorește pentru acest joc.

ADVERTISEMENT

”(Cum trebuie jucat acest meci pentru a pleca cu toate cele 3 puncte de la Zagreb?) Îi las pe antrenori să ne spună tactica. Mi-aș dori să avem organizare foarte bună, să facem un meci defensiv foarte bun, iar în atac să dăm gol și să câștigăm.

(E un meci care se câștigă cu inima?) Da. Este o deplasare foarte grea, un stadion pe care e greu de jucat. Dinamo Zagreb este o echipă mare și cred că cele două echipe sunt apropiate valoric.

ADVERTISEMENT

(Ai prieteni în Croația, ai vorbit cu ei?) Am foarte mulți prieteni, am vorbit, dar știam ce nivel are Dinamo Zagreb. Este cea mai mare echipă din Croația. Este de nivelul Champions League, nu de Europa League”, a spus Risto Radunovic.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Risto Radunovic va fi titular la FCSB în întâlnirea cu Dinamo Zagreb. FANATIK a anunțat în exclusivitate , iar apoi patronul Gigi Becali a confirmat primul ”11”.

Cea mai mare surpriză o reprezintă lăsarea pe banca de rezerve a lui Florin Tănase, care a resimțit dureri la gambă în ultimele zile, inclusiv la antrenamentul oficial. În locul său va fi titularizat Baba Alhasan.

Echipa de start a FCSB-ului cu Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Ce șanse de calificare are FCSB

Partida Dinamo Zagreb – FCSB, din etapa a 7-a, penultima din grupa unică de Europa League, se va disputa joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. ”Roș-albaștrii” au nevoie de un rezultat pozitiv pentru .

Cu două etape înainte de final, campioana României are 6 puncte și este în afara Top 24. Pentru a fi sigură de locul în play-off-ul optimilor, FCSB are nevoie de două victorii, dar poate ajunge acolo și cu 4 puncte.