Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Risto Radunovic, mesaj clar înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este cea mai mare echipă!”. Video

FCSB are un duel extrem de dificil pe terenul lui Dinamo Zagreb. Cum vede Risto Radunovic întâlnirea din Europa League și cum crede că se poate câștiga jocul.
Traian Terzian
22.01.2026 | 19:22
Risto Radunovic mesaj clar inainte de Dinamo Zagreb FCSB Este cea mai mare echipa Video
ULTIMA ORĂ
Analiza lui Risto Radunovic înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Risto Radunovic a vorbit înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB și s-a arătat optimist, dar nu a vrut să intre în tactica de joc. Muntenegreanul a recunoscut, în schimb, faptul că adversarul este unul de temut.

Risto Radunovic, încrezător înaintea partidei Dinamo Zagreb – FCSB

Fundașul stânga al campioanei României a explicat înaintea partidei din Croația că echipa sa are prestații mai bune în competițiile europene și pentru că adversarii au un stil de joc mult mai deschis față de formațiile din întrecerea internă.

ADVERTISEMENT

”Este un meci foarte important pentru clubul nostru. Vrem să avem o organizare bună pe teren, să dăm totul și să câștigăm. În fiecare meci vrem să facem mai bine decât în ultimul, acum venim după înfrângerea din campionat. Vrem să câștigăm, deoarece rezultatul este foarte important pentru parcursul în Europa League.

(De ce vă concentrați mai bine în Europa League decât în campionat?) Poate că ține și de stilul de joc (n.r. – al adversarilor), în Europa este mult mai deschis. Încă nu este nimic pierdut, toate obiectivele sunt realizabile. Vrem să câștigăm aici, să continuăm în campionat meciurile bune și să legăm câteva victorii și să mergem cât mai sus”, a declarat Radunovic, pentru Sport Content EAD.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

De ce se teme Radunovic înaintea jocului de la Zagreb

Jucătorul ”roș-albaștrilor” a avut numai cuvinte de laudă pentru Dinamo Zagreb, pe care o consideră o echipă extrem de puternică, una de nivelul Champions League. Radunovic a dezvăluit ce își dorește pentru acest joc.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: la 33 de ani, are o fiică de 22. ”Da, el este...
Digisport.ro
Neverosimil: la 33 de ani, are o fiică de 22. ”Da, el este tatăl meu”

”(Cum trebuie jucat acest meci pentru a pleca cu toate cele 3 puncte de la Zagreb?) Îi las pe antrenori să ne spună tactica. Mi-aș dori să avem organizare foarte bună, să facem un meci defensiv foarte bun, iar în atac să dăm gol și să câștigăm.

(E un meci care se câștigă cu inima?) Da. Este o deplasare foarte grea, un stadion pe care e greu de jucat. Dinamo Zagreb este o echipă mare și cred că cele două echipe sunt apropiate valoric.

ADVERTISEMENT

(Ai prieteni în Croația, ai vorbit cu ei?) Am foarte mulți prieteni, am vorbit, dar știam ce nivel are Dinamo Zagreb. Este cea mai mare echipă din Croația. Este de nivelul Champions League, nu de Europa League”, a spus Risto Radunovic.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Risto Radunovic va fi titular la FCSB în întâlnirea cu Dinamo Zagreb. FANATIK a anunțat în exclusivitate echipa de start a campioanei României, iar apoi patronul Gigi Becali a confirmat primul ”11”.

Cea mai mare surpriză o reprezintă lăsarea pe banca de rezerve a lui Florin Tănase, care a resimțit dureri la gambă în ultimele zile, inclusiv la antrenamentul oficial. În locul său va fi titularizat Baba Alhasan.

  • Echipa de start a FCSB-ului cu Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Ce șanse de calificare are FCSB

Partida Dinamo Zagreb – FCSB, din etapa a 7-a, penultima din grupa unică de Europa League, se va disputa joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. ”Roș-albaștrii” au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a spera în continuare la calificare.

Cu două etape înainte de final, campioana României are 6 puncte și este în afara Top 24. Pentru a fi sigură de locul în play-off-ul optimilor, FCSB are nevoie de două victorii, dar poate ajunge acolo și cu 4 puncte.

Analiza lui Risto Radunovic înainte de Dinamo Zagreb - FCSB

1.87 este cota Betano pentru total goluri: sub 2.5” la Dinamo Zagreb - FCSB
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB
Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul încătușării. O...
Fanatik
Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul încătușării. O vezi zilnic la TV!
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League...
Fanatik
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru campioana României. Imagini din Croația înainte de startul jocului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat...
iamsport.ro
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat Nicolae Dobrin în Mexic: 'Inadmisibil, lipsă de conștiință!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!