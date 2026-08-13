„E un meci cu 10 milioane de euro pe masă”. Returul Craiova – KuPS, luat la bani mărunți!

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Fostul internațional Adrian Ilie e convins că meciurile mai slabe făcute de Craiova în campionat au explicația în următoarea partidă din Conference League. Asta, pentru că oltenii sunt cu adevărat concentrați doar pe acest meci cu KuPS, care poate să le aducă calificarea într-o grupă europeană și 10 milioane de euro.

Adrian Ilie spune că meciul dintre Universitatea Craiova și KuPS este un meci de 10 milioane de euro pentru olteni

Universitatea Craiova a pierdut în campionat 1-5 cu Dinamo sau 0-1 acasă cu FC Argeș, dar aceste rezultate sunt mincinoase și irelevante, crede Adrian Ilie. „Îmi place cum arată Craiova, chiar dacă a luat de la Dinamo și FC Argeș. Ce urmează joi cred că îi interesează foarte mult. Cred că o să treacă cu brio. Meciul de joi se joacă între 8 și 10 milioane de euro. Dacă trece de meciul ăsta intră în Europa League. Se duce în 10-12 milioane.

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M-aș bucura să treacă și să avem și noi o echipă în competiția asta europeană. Să ne dăm seama unde suntem ca nivel în Europa. FCSB a avut ritm de joc bun, dar să o vedem și pe Craiova. M-am uitat și la meciuri în deplasare, parcă în dueluri Craiova nu era”, a explicat Adrian Ilie.

Horia Ivanovici laudă publicul oltean și consideră că ultrașii Universității Craiova s-au maturizat

La rândul său, Marcel Pușcaș e de părere că oltenii au o problemă cu spectatorii dar și cu mentalul jucătorilor. „Și echipă de moral, dacă primesc gol au o problemă. Încep nervii, începe și tribuna să mârâie. La fel e și în Giulești. Acolo unde sunt galeriile care nu știu să discearnă diferența dintre a fi condus și a conduce”, a explicat Marcel Pușcaș.

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De o părere diferită este jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Și publicul s-a maturizat, meciurile care contează sunt următoarele trei partide. Să scoți finlandezii și apoi să te califici în Europa League. Cu acele 10 milioane altfel discuți, altfel pregătești tot sezonul, aduci jucători. Se va face liniște, va spune lumea de Coelho că pictează, nu că scrie cărți”, a remarcat Horia Ivanovici.

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Andrei Vochin crede că fotbaliștii din Superliga care ratează riscă să dea în depresie și să nu mai joace fotbal cum o făceau

În încheiere, jurnalistul Andrei Vochin le-a dat un sfat oltenilor dar și altor echipe din România să își vândă jucătorii atunci când au oferte rezonabile, pentru că fotbaliștii din campionatul nostru stau foarte prost cu moralul.

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„Altfel le dai drumul jucătorilor să plece. pentru campionatul României trebuie lăsați să plece. chiar dacă primești mai puțin decât sperai. Mirajul unui salariu de 3-4 ori mai mare îi dărâmă. Câți jucători care când ratează transferul, în 2-3 luni sunt în cap. Sunt disperați să ajungă la salariile alea. Nu au educația profesională care să le spună tu dă-i înainte și joacă că va veni și un pot mai mare ca ăsta.

în campionatul intern. Și fizic și mental. Să mergi în Europa League, joi întâlnești pe Milan. Încărcarea se va vedea în campionat. Sunt precaut în a spune că rămâne favorita nr. 1. Față de KuPS, cu toată dezvoltarea finlandezilor, este de neacceptat să nu te califici”, a declarat și jurnalistul Andrei Vochin.

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