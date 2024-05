PAOK Salonic a câştigat un nou titlu în Grecia după victoria din ultima etapă a campionatului, . Este al doilea campionat .

„E un titlu dincolo de fotbal” Cea mai tare declarație și cea mai tare dezvăluire a lui Răzvan Lucescu după performanța cu PAOK

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Lucescu a dezvăluit că este foarte mândru de faptul că el şi jucătorii lui au câştigat un titlu dincolo de fotbal, cu mult sacrificiu:

“Nu este un moment. Este tot ceea ce s-a întâmplat de la început până la sfârşit. Am jucat la Ierusalim, dar şi acolo a fost un meci de groază. A fost primul meci european, în Conference League.

Am început cu 0-0 aici, deşi am avut un meci bun. Am fost la conferinţa de presă şi le-am spus oamenilor că tre să ne susţină. Chiar făcusem un meci bun, cu multe ocazii, cu penalty ratat. Am spus că vom merge la Ierusalim şi vom câştiga.

“Era o dramă să pierdem calificarea şi să ieşim din Europa”

Era o dramă să pierdem calificarea şi să ieşim din Europa. Am dat gol în minutul 5, 1-0, iar în minutul 30 am rămas în 10 oameni, cu penalty pentru ei. Au ratat şi am dat gol pe contraatac, 2-0.

Ei au marcat cu o secundă înainte de pauză. A fost 2-1 la pauză şi apoi a fost un asediu al Ierusalimului la careul nostru. Am gestionat bine ca echipă şi am marcat alte două goluri pe contraatac.

După meci, m-am întâlnit cu unii dintre suporteri şi m-au întrebat: «Şi acum ce o să fie? Jucăm cu Hajduk Split. Tre să inventezi ceva că nu se poate cu echipa asta». Le-am transmis să aibă încredere, meci după meci.

“Acest titlu este dincolo de fotbal, aşa îl consider”

Moment după moment au creat ceva special. Starea mea emoţională este după un an întreg, nu după un moment. Acest titlu este dincolo de fotbal, aşa îl consider. Nu sunt atât de mândru de cum am jucat, că am marcat 135 de goluri într-un an, cel mai bun atac.

Dar sunt mândru de asta, că această luptă este dincolo de fotbal. Nu ştiu cât de buni suntem, ce calitate au băieţii, dar Horia, au dat 150%. Dacă n-ar fi dat asta, n-aveam nicio şansă.

Am avut nopţi nedormite, meciuri joi-duminică, câte cinci prin deplasare în conjunctura programării. Veneam noaptea la 3-4, nu dormeam. Ne trezeam din nou, ne făceam bagajul şi plecam. Au ştiut să reacţioneze şi să lupte”, a spus Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.