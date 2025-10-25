„E unicornul unicornurilor”. Americanii au rămas cu gura căscată la ultimul show al lui Messi, în care a dat un gol de kinogramă

ADVERTISEMENT

După ce a ridicat trofeul Ghetei de Aur MLS, Lionel Messi a reușit două goluri și o pasă decisivă, conducând Inter Miami spre o victorie important, scor 3-1, împotriva Nashville SC. A fost primul meci al seriei de trei partide, din prima rundă a playoff-ului, și desfășurat pe stadionul Chase din Fort Lauderdale, Florida.

Lionel Messi a înscris cu capul din plonjon

Inter Miami a obținut prima victorie în seria „cel mai bun din trei meciuri” și va juca la Nashville, pe 1 noiembrie. Numărul 10 argentinian a deschis scorul printr-un procedeu, care nu-l caracterizează. A marcat cu capul din plonjon. El a marcat până acum 891 de goluri în cariera sa, dar doar 29 dintre acestea au fost marcate cu capul.

El a mai punctat o dată în minutul 90 plus 6, iar Tadeo Allende a înscris, de asemenea, în a doua repriză, pentru o victorie pe care antrenorul lui Inter Miami, Javier Mascherano, a numit-o un efort de echipă. Nashville e redus din handicap în minutul 90 plus 12.

Înainte de meci, comisarul MLS, Don Garber, i-a înmânat lui Messi premiul pentru cel mai bun marcator al sezonului 2025.

Argentinianul Messi rămâne la Miami până în 2028

„Sunt aici în seara asta nu doar pentru a asista la meci, ci și pentru a-i înmâna lui Leo Gheata de Aur”, a spus Garber. „Nu cred că ne-am fi putut imagina vreodată că Leo ar fi putut livra pentru acest club, pentru acest oraș și pentru această ligă așa cum a făcut-o”, a mai afirmat acesta.

Înmânerea premiului a avut loc la o zi după ce Inter Miami a anunțat că Messi a semnat o prelungire de contract pe trei ani cu clubul din sudul Floridei, unde va sta până în sezonul 2028.

Messi magic in Game One! 💥 What a start for . // Audi MLS Cup Playoffs — Major League Soccer (@MLS)

„El a resetat traiectoria pentru Major League Soccer, iar noi deja ne descurcam destul de bine. Și cred că a-l avea încă trei ani în competiție va fi doar un alt cadou”, a punctat comisarul MLS.

Messi e favoritul cert și la câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv de MVP al ligii, deoarece a terminat pe primul loc și în topul paselor decisive, cu 19 astfel de reușite.

Messi, favorit la titlul de MVP în MLS

Messi a câștigat premiul MVP din 2024 și este finalist pentru ediția din 2025. Dacă Messi va câștiga premiul, va deveni primul jucător MLS care îl obține în două sezoane consecutive.

Noul contract înseamnă că Messi ar putea rămâne la Inter Miami până după ce va avea 40 de ani. El este încă cel mai mare nume din fotbal, iar veniturile din bilete pentru MLS au stabilit un record în acest an.

În plus, valoarea Inter Miami s-a dublat, conform unor estimări, ajungând la aproximativ 1,2 miliarde de dolari de când a sosit argentinianul. Iar vânzarea de tricouri a explodat de la sosirea sa la mijlocul anului 2023.

Inter Miami inaugurează la anul un nou stadion

„Cred că este unicornul unicornilor”, a spus Garber. „Există ceva în felul în care el este structurat. Se gândește la joc așa cum nimeni altcineva nu a făcut-o vreodată. Intensitatea și dorința lui de a câștiga sunt ceea ce îl fac cel mai mare din toate timpurile. Există mulți jucători cu adevărat competitivi, dar el are acest ingredient special, această dinamică care îl face atât de concentrat să facă ceea ce trebuie să facă pentru a câștiga meciuri”, l-a mai lăudat oficialul american.

Garber a lăudat, de asemenea, Clubul a dezvăluit acest lucru pe rețelele de socializare printr-un videoclip în care Messi își semnează contractul, apoi camera a făcut o panoramare pentru a arăta că acesta stă acolo unde va fi terenul, în interiorul noului stadion al echipei, care se construiește lângă Aeroportul Internațional Miami. Stadionul este programat să se deschidă anul viitor.