„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, omul de afaceri din Pipera a vorbit din nou despre situația lui Siyabonga Ngezana, cel care este foarte departe în prezent de evoluțiile arătate în trecut, în special în sezonul precedent.

Gigi Becali a luat o decizie radicală la FCSB vizavi de situația lui Siyabonga Ngezana

Astfel, Gigi Becali a explicat că a ajuns la concluzia că singura metodă pentru rezolvarea acestei chestiuni ar fi constituită de sosirea soției fundașului central sud-african în România. Iar patronul campioanei en-titre din SuperLiga chiar a trecut la fapte în acest sens, după cum chiar el a informat.

Așadar, cu această ocazie, finanțatorul de la FCSB a lăsat în mod destul de clar de înțeles că Ngezana ar avea probleme destul de mari din punctul de vedere al vieții extrasportive.

„De ce trebuie să ajungem la salarii de 40.000 de euro la FCSB? Eu am primit mesaje după 1-3 cu Basel cu ‘îmi pare rău’ de la mulți oameni. Dar să îți spun ceva. Noi, cei implicați în fotbalul românesc, am ajuns la concluzia că avem valoare.

Am văzut cu Basel și am văzut și cu Bologna. Că n-am avut noi noroc sau că am n-am avut un fundaș central sau mijlocaș central, dar îi vom avea. Nu stau după Șut și nu stau nici după Ngezana. Dacă iau fundaș și mijlocaș centrali adevărați… cu Basel trebuia să mă distrez.

I-am plătit biletele de avion și vine nevasta lui Ngezana. I-am zis: ‘Bă, nu mai joci, dacă nu vine nevasta ta aici’. Ăsta e vagabond. Este vagabond, i-am plătit bilet și vine nevastă-sa. Ce cuminte era când a venit, băi, băiatule. Era un om cuminte. Ca să vezi cum dau de puțină civilizație d-asta mondenă (n.r. râde)”,

Cum a comentat Marius Șumudică această chestiune

Cu aceeași ocazie, antrenorul a exprimat un punct de vedere vizavi de acest subiect și în principiu i-a dat dreptate lui Gigi Becali.

„Bucureștiul fură fraierii. Unii când vin în București sar peste linia de tramvai să nu se curenteze”, a punctat și Marius Șumudică în cadrul aceleiași emisiuni.

Gigi Becali s-a săturat de Siyabonga Ngezana și nu mai vrea jucători africani la FCSB

Recent, pe larg ce l-a determinat să ajungă la această concluzie destul de dură:

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă?’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă”.