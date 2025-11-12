Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv

Gigi Becali a trecut deja la măsuri radicale la FCSB! Ce decizie de ultim moment a anunțat patronul campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.11.2025 | 15:57
E vagabond Iam platit biletele de avion sa vina nevastasa Gigi Becali dezvaluiri uluitoare despre Ngezana Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Siyabonga Ngezana. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, omul de afaceri din Pipera a vorbit din nou despre situația lui Siyabonga Ngezana, cel care este foarte departe în prezent de evoluțiile arătate în trecut, în special în sezonul precedent.

Gigi Becali a luat o decizie radicală la FCSB vizavi de situația lui Siyabonga Ngezana

Astfel, Gigi Becali a explicat că a ajuns la concluzia că singura metodă pentru rezolvarea acestei chestiuni ar fi constituită de sosirea soției fundașului central sud-african în România. Iar patronul campioanei en-titre din SuperLiga chiar a trecut la fapte în acest sens, după cum chiar el a informat.

ADVERTISEMENT

Așadar, cu această ocazie, finanțatorul de la FCSB a lăsat în mod destul de clar de înțeles că Ngezana ar avea probleme destul de mari din punctul de vedere al vieții extrasportive.

„De ce trebuie să ajungem la salarii de 40.000 de euro la FCSB? Eu am primit mesaje după 1-3 cu Basel cu ‘îmi pare rău’ de la mulți oameni. Dar să îți spun ceva. Noi, cei implicați în fotbalul românesc, am ajuns la concluzia că avem valoare.

ADVERTISEMENT
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul,...
Digi24.ro
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu

Am văzut cu Basel și am văzut și cu Bologna. Că n-am avut noi noroc sau că am n-am avut un fundaș central sau mijlocaș central, dar îi vom avea. Nu stau după Șut și nu stau nici după Ngezana. Dacă iau fundaș și mijlocaș centrali adevărați… cu Basel trebuia să mă distrez.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu

I-am plătit biletele de avion și vine nevasta lui Ngezana. I-am zis: ‘Bă, nu mai joci, dacă nu vine nevasta ta aici’. Ăsta e vagabond. Este vagabond, i-am plătit bilet și vine nevastă-sa. Ce cuminte era când a venit, băi, băiatule. Era un om cuminte. Ca să vezi cum dau de puțină civilizație d-asta mondenă (n.r. râde)”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum a comentat Marius Șumudică această chestiune

Cu aceeași ocazie, antrenorul a exprimat un punct de vedere vizavi de acest subiect și în principiu i-a dat dreptate lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Bucureștiul fură fraierii. Unii când vin în București sar peste linia de tramvai să nu se curenteze”, a punctat și Marius Șumudică în cadrul aceleiași emisiuni.

Gigi Becali s-a săturat de Siyabonga Ngezana și nu mai vrea jucători africani la FCSB

Recent, de asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a explicat pe larg ce l-a determinat să ajungă la această concluzie destul de dură:

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă?’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă”. 

Gigi Becali, decizie radicală vizavi de Ngezana după meciul de la Basel

„Îl dau pe 300.000 de euro, ca pe Ștefănescu”. Gigi Becali l-a „interzis”...
Fanatik
„Îl dau pe 300.000 de euro, ca pe Ștefănescu”. Gigi Becali l-a „interzis” pe Dennis Politic să revină la Dinamo! „Trebuie să-i paradesc”. Exclusiv
„Transferul” lui Dinamo lăudat de Andrei Nicolescu: „Transformare incredibilă”
Fanatik
„Transferul” lui Dinamo lăudat de Andrei Nicolescu: „Transformare incredibilă”
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct!...
Fanatik
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în...
iamsport.ro
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în pat cu iubita antrenorului: 'M-am trezit din beție instantaneu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!