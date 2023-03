Ea e fetița cu IQ mai mare decât Albert Einstein. Are 12 ani și deja a fost acceptată în Mensa

Fetița cu un IQ mai mare decât Albert Einstein are doar 12 ani și a obținut un scor record la testul de inteligență. La vârsta ei, aceasta deja a fost acceptată la Mensa. Părinții au fost uimiți de inteligența ei.

Fetița cu in IQ mai mare decât cel al lui Albert Einstein

După ce a făcut un test de inteligență, Anwita Patil originară din Sale, Manchester, a obținut scorul 162. Acesta este cel mai mare la categoria ei de vârstă.

Fata are un IQ mai mare decât al altor personalități legendare din lumea științei, . Se crede că aceștia au avut un IQ de aproape 160.

După ce a obținut acest scor la testul de inteligență, Anwita a intrat la Mensa, cea mai mare organizație care acceptă numai persoane care dovedesc că au un IQ ridicat.

Un adult mediu are un IQ de 100. Un scor de peste 140 la testul de inteligență este considerat a fi . Scorul maxim posibil este de 161 pentru adulți și 162 pentru cei sub 18 ani. Unul dintre teste, Cattell II B, are 150 de întrebări care evaluează înțelegerea prin intermediul unor pasaje de texte.

Fata li se va alătura acum celor 18.000 de membri Mensa din Marea Britanie și Irlanda, care își propune să ofere “un mediu intelectual și social stimulativ pentru membrii săi”.

Părinții fetei au fost uimiți de inteligența nativă a acesteia. Mama fetei a spus că aceasta are o gândire diferită și se întâmpla ca cele două să nu ajungă la același rezultat atunci când făceau exerciții.

“Obișnuiam să facem exerciții la matematică împreună, însă uneori nu reușeam să ajung la rezultatul oferit de Anwita. Gândește complet diferit”, a spus mama fetei, care are un doctorat în Matematică, potrivit

Fata nu se ocupă doar de rezolvarea exercițiilor la Matematică, ci desfășoară și alte activități. Aceasta cântă la pian și învață Bharatanatyam, o formă de dans indian clasic, după cum a povestit tatăl ei.

În același timp, Anwita este fascinată de știință, inginerie și computere și speră ca în viitor să-și poată folosi inteligența pentru a rezolva probleme globale.