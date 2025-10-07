Ea e Ioana Fecioru, românca proclamată regina boxului din Spania! Drumul spre succes al fetei, marcat de abuzurile partenerului

Ioana Fecioru, o româncă din Piatra Neamț stabilită de ani buni peste hotare, a devenit, recent, campioană la box feminin profesionist în Spania! Cine e tânăra cunoscută sub numele de scenă ”Regina Estului”?

Cine e Ioana Fecioru, românca devenită campioană la box în Spania

Au fost emoții uriașe la finalul săptămânii trecute pentru Ioana, o sportivă de 29 de ani originară din Piatra Neamț. În cadrul unei gale care a avut loc pe 4 octombrie, în Valencia, românca a uimit pe toată lumea cu mutările sale din ring, învingând-o, la final, pe rivala ei, Clara Lopez.

desfășurat în Pavilionul Municipal Canals din Valencia, Ioana Fecioru s-a luptat pentru titlul la categoria super-ușoară, după zece runde extrem de solicitante și palpitante, care au uimit audiența. Fiecare minut a fost de un dramatism cum doar pugiliștii sunt capabili să arate în ring, mulți dintre cei care au urmărit confruntarea crezând că Ioana ar putea pierde în fața Clarei. S-a redresat pe parcursul rundelor și a reușit să se impună, în cele din urmă.

Întreaga dispută a fost marcată, așadar, de răsturnări de situație, încheindu-se cu o decizie unanimă în favoarea româncei. ”Regina Estului”, aflată în Spania de 20 de ani, a fost pusă la podea în prima rundă, Clara dovedindu-se mult mai abilă la start.

Confruntarea cu rivala ei, Clara Lopez, a fost marcată de tensiuni uriașe

Deși publicul din sală care a mers să o susțină pe Ioana Fecioru se arăta preocupat, sportiva originară din județul Neamț nu a cedat. În reprizele a treia și a patra, pugilista a recuperat și a transformat confruntarea într-un adevărat duel tactic.

Clara i-a pus multe piedici pe parcursul luptei din ring, așa că românca a trebuit să schimbe tactica la fiecare rundă. Descurcăreață și extrem de atentă la mișcările adversarei, Ioana a reușit să găsească de fiecare dată o breșă în apărarea Clarei.

În cea de-a cincea repriză, ambele sportive s-au impus, lupta devenind una egală. În a opta rundă a meciului, pregătirea Ioanei a început să fie din ce în ce mai evidentă: Clara a început să obosească, iar românca a profitat de punctele ei slabe. Chiar dacă la final rivala româncei a continuat să atace, mai mult din orgoliu, dar Ioana a știut să controleze, să stopeze fiecare ripostă. Potrivit cele zece reprize spectaculoase s-au încheiat cu un verdict clar din partea arbitrilor: scorurile 96-93 și 95-94.

Ce face, de fapt, Ioana Fecioru în Spania. Din ce trăiește

Ioana Fecioru nu trăiește doar din meciurile de box, ea fiind și antrenoare, predând cursuri tinerelor care vor să meargă pe această cale. Într-un interviu acordat unui site de profil acum doi ani, românca a vorbit despre pasiunea care i-a adus anul acesta cel mai important titlu al carierei sale.

„Sunt incredibil de norocoasă, pentru că predau cursuri de box și pot combina perfect aceste lucruri cu antrenamentul meu. Mă bucur foarte mult să văd cum, ajutându-i pe alții, progresează. Încetul cu încetul, rezultatele întregii mele munci se văd”, a spus, printre altele, Ioana Fecioru.

Ce țară poate să reprezinte, de fapt, Ioana

Tânăra nu avea cetățenia spaniolă atunci când a acordat interviul despre motivele pentru care a îmbrățișat acest sport: „Nu am cetățenie spaniolă. Am aplicat pentru ea acum câțiva ani, dar la momentul respectiv nu îndeplinisem cerințele de rezidență necesare. Spania este o țară care mi-a oferit atât de multe lucruri, pentru care sunt foarte recunoscătoare”.

De ce povestea de viață a Ioanei este una tristă

Unul din motivele pentru care s-a apucat de sport, a spus pentru o altă publicație, este traiul groaznic pe care l-a avut cu fostul partener. Ioana a suferit abuzuri din partea fostului iubit, iar pentru ea boxul a fost un refugiu, azi devenind una din cele mai puternice femei la propriu, dar și la figurat: „Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă în viața mea. Am suferit abuzuri din partea fostului meu partener și m-am simțit foarte rău”.