Ea e Mara, singura elevă de la un liceu de stat din Iași care a luat media 10 la Bacalaureat. “Un nivel scăzut de dificultate”

În 2024 doar 39 de elevi au luat nota 10 la BAC, o statistică tristă în condițiile în care majoritatea elevilor inteligenți au spus că acest examen a fost exagerat de ușor. În Iași au luat nota 10 trei elevi, printre care Mara Ionescu, de la Colegiul Național Iași și alți doi elevi de la Colegiul ”Richard Wurmbrand” și Liceul Teoretic ”Varlaam Mitropolitul”.

Ea e Mara, singura elevă de la un liceu de stat din Iași care a luat media 10 la BAC

Mara spune că nu s-a bucurat prea tare de nota 10 pentru că examenul a fost destul de slab, astfel că nu a simțit nicio provocare reală. ”Am fugit pe hol și am țipat am luat 10 la bacalaureat, lucru care nu mă așteptam să trezească așa o emoție în mine. Nu am fost atât de încântată să văd un nivel scăzut de dificultate“, povestește Mara Carina Ionescu.

Statistica acestui examen arată că doi deținuți din Baia Mare au susținut și ei examenul din penitenciar, ambii având 21 de ani. Interesant, cei doi au obținut notă de trecere, deși nu același lucru se poate spune despre mulți elevi din România, peste 20%.

Conform , per ansamblu elevii de clasa a XII-a au obținut cea mai mare rată a promovabilității din ultimii 15 ani. deși ministrul educației îi contrazice pe cârcotași.

Rezultatele au fost dezastru în mediul rural, lucru de altfel obișnuit. O situație tristă pe care niciun Guvern nu a fost până acum capabil să o remedieze și, cel mai probabil, nu o va remedia degrabă. Pentru că sărăcia lucie și performanțele în educație nu fac casă bună.

Peste 75% dintre absolvenții de clasa a XII-a au luat examenul de Bacalaureat

Conform Observatornews.ro, 76,4% dintre absolvenții de clasa a XII-a au reușit să treacă examenul, iar elevii din Cluj, Galați și Brăila au avut cele mai bune rezultate. Cele mai proaste au fost în Ilfov, acolo unde doar 61% dintre elevi au promovat examenul.

În 2022 erau 222 de elevi care luau nota 10, iar acum sunt doar 39, cu toate că elevii spun că totul a fost mult mai simplu. ajunge să termine studii universitare, deci în continuare avem o problemă de calitate pe care sigur că o putem coafa cu subiecte care să li se pară copiilor accesibile.

Asta, măcar pentru trecerea examenului de bacalaureat. Funt ușoare mai ales că apare un fel de automatism, profesorii lucrează aceleași subiecte de mulți ani”, spune expertul în educație Daniela Vișoianu.

Din păcate în mediul rural 50% dintre elevi au căzut examenul, iar 50 licee din țară nu au avut niciun elev promovat, astfel că se ridică mari semne de întrebare referitor la utilitatea acestor instituții de învățământ.