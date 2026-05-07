Ea e marea câștigătoare! Țara care va trimite 5 echipe în Champions League după victoria lui Rayo Vallecano

Echipele din La Liga nu trimit decât o singură reprezentantă în ultimul act al finalelor din cupele europene, pe Rayo Vallecano, care a reușit să treacă de Strasbourg în

Spania o să trimită 5 echipe în Liga Campionilor în sezonul viitor. Veste excelentă după victoria lui Rayo cu Strasbourg

Trupa iberică a învins și în Franța, 1-0, după ce a bătut și acasă, cu același scor, iar datorită acestor rezultate, coroborate cu ceea ce s-a întâmplat în restul semifinalelor, au făcut ca La Liga să aibă un loc extra pentru sezonul viitor din Liga Campionilor.

pentru echipele din Spania este de 22.093 și nu mai poate să fie întrecut de nemți, cei care sunt pe locul 3, cu un scor de 21.785, asta indiferent de ceea ce se întâmplă în finala Europa League în care Freiburg o întâlnește pe Aston Villa.

Un aspect interesant este reprezentat de faptul că Strasbourg a ratat un penalty în minutul 90+4, prin Julio Enciso, iar așa Rayo Vallecano a obținut victoria și a făcut ca Spania să aibă un coeficient suficient de bun încât să termine anul competițional pe locul 2, după formațiile din Regat, care se află detașat pe primul loc, notează .

Cum arată clasamentul din La Liga. Se știu deja 4 din cele 5 echipe care au locul asigurat în Champions League

După 34 de etape, campionatul Spaniei este aproape să-și desemneze campioana. Barcelona are un avans de 11 puncte față de locul 2, ocupat de Real Madrid, iar în runda viitoare cele două urmează să se întâlnească într-un meci direct pe Camp Nou și catalanii câștigă titlul dacă nu pierd duelul cu „Galacticii”. Ambele echipe au deja matematic asigurată participarea în sezonul viitorul din Champions League, la fel ca și Villarreal și Atletico Madrid, cele două echipe care sunt pe locurile 3 și 4.

Bătălia finală se dă pentru poziția a 5-a, care acum a devenit cu atât mai importantă cu cât va duce direct în Liga Campionilor. Real Betis este principala favorită, având 53 de puncte și un avans de 6 puncte față de Celta Vigo, formație care mai are 4 runde pentru a recupera diferența existentă în acest moment.