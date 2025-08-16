Sport

Ea e prezentatoarea care i-a sucit mințile lui Conor McGregor! Este de origine italiană și lucrează pentru Real Madrid TV. Galerie Foto

Prezentatoarea de la Real Madrid TV este „favorita” celebrului luptător Conor McGregor. Irlandezul a fost „prins în flagrant” la o postare de-ale ei
16.08.2025 | 10:27
Ea e „prezentatoarea preferată” a lui Conor McGregor și lucrează pentru Real Madrid! Foto: Colaj FANATIK

Conor McGregor nu se ferește de ochii lumii. Cunoscutul luptător de MMA a apreciat postarea unei prezentatoare de la Real Madrid TV, despre care presa engleză spune că ar fi „favorita sa”.

Conor McGregor a pus ochii pe Maria Arreghini, prezentatoarea canalului de televiziune Real Madrid TV

Legendarul luptător de UFC, Conor McGregor, nu s-a ferit de ochii fanilor săi. Irlandezul a apreciat postarea prezentatoarei italience Maria Arreghini, în care frumoasa blondă își înștiința următritorii că a absolvit Masterul în Comunicare Sportivă și Jurnalism.

„Am reușit! Oficial, am absolvit Masterul în Comunicare Sportivă și Jurnalism al celor de la Real Madrid. Ultimele luni sunt pline de amintiri, oameni și experiențe pe care nu le voi uita niciodată. Niciodată să nu încetezi să crezi în visele tale! Vă mulțumesc tuturor!”, a fost mesajul transmis de Maria Arreghini pe Instagram.

Superba prezentatoare de la RMTV (Real Madrid Television) este descrisă de presa britanică drept „preferata lui Conor McGregor”. În postările sale de pe rețelele de socializare, tânăra nu ezită nicio secundă să-și etaleze corpul în costum de baie.

Conor McGregor nu se află la prima „abatere”

Tânăra prezentatoare a intrat și mai mult în atenția publicului odată ce și-a început colaborarea cu Real Madrid. Frumusețea sa aparte și formele sale generoase i-au făcut pe fanii „los blancos” să primească cu entuziasm vestea că ea va fi diva de pe micile lor ecrane.

Fanii au observat imediat mai multe aprecieri pe care irlandezul Conor McGregor i le-a dat italiencei la pozele de pe Instagram, iar acest lucru nu a fost decât un nou subiect de glumă pe internet.

„Probabil costumul tău de baie e din oțel, de rezistă atât de bine.” / „Pozele astea ar trebui să fie ilegale.” / „Faci parte din patrimoniul UNESCO”, sunt câteva dintre comentariile pe care Maria Arreghini le primește pe social media.

