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O reporteră din Australia a devenit virală după ce a transmis de la fața unui incident, în direct. Oamenii au fost cuceriți instant de felul în care arată Saavanah Bourke, o tânără care este pasionată de mersul la sală și de fitness.

Reportera care îi cucerește pe toți cu aspectul fizic

Saavanah Bourk (26 ani) este una dintre jurnalistele australiene care atrage imediat atenția asupra sa. care lucrează pentru Seven News Sunshine Coast nu face acest lucru prin intermediul hainelor mulate sau decoltate, ci doar prin . Are un fizic cu care poate participa cu mare succes la concursurile de fitnesss.

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Frumoasa blondină se antrenează constant pentru a fi în formă maximă. De curând i-a făcut pe cei din fața micilor ecrane să reacționeze în număr foarte mare. Telespectatorii nu au mai auzit niciun cuvânt din știrea pe care o avea de transmis din Maroochydore. Un pachet suspect a declanșat o operațiune majoră de urgență și instituirea unei zone de interdicție.

În plus, evenimentul a dus la evacuarea a 1.000 de muncitori. Astfel, îmbrăcată într-un top gri fără mâneci a atras atenția asupra sa. Aflată în fața vehiculelor de urgență cu luminile intermitente aprinse, reportera a devenit virală. Clipul care a fost încărcat ulterior în mediul online i-a adus numeroase aprecieri și comentarii.

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Majoritatea au remarcat umerii bine definiți ai tinerei și bicepșii. „E nevoie de o zonă de excludere pentru acei bicepși”, „Are brațe mai mari decât viitorul meu”, „Arată ireal” sau „Ar cam fi timpul să renunți la antrenamentele la brațe”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de Saavanah Bourk, pe contul de Instagram. „Nu cred că-i pasă nimănui de acel pachet aici”, a completat o altă persoană. Altcineva a scris: „Am crezut că armele sunt ilegale în Australia”. De asemenea, printre observații s-au mai numărat: „Brațele ei au furat toată atenția”, „Nu am auzit niciun cuvânt din ce a zis” sau „Nu cred că ascultă nimeni știrea”.

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Cine este, de fapt, reportera, care a ajuns virală datorită pasiunii sale

Reportera din Australia a adunat peste 13 milioane de vizualizări cu intervenția de la fața locului. Saavanah Bourke este originară de pe Coasta de Aur a Australiei (Gold Coast). Reportera i-a surprins pe telespectatori cu mușchii său, puțini știind că în paralel cu jurnalismul s-a dedicat fitness-ului. În copilărie a făcut gimnastică. Apoi, a descoperit că are o pasiune către ridicarea de greutăți, reușind să facă performanță în acest domeniu. A început să participe la competițiile de culturism în anul 2017 când s-a orientat spre antrenamentele cu greutăți. S-a retras la un moment dat din activitate, dar continuă să se antreneze până la 30 de ore pe săptămână. Mai mult decât atât, reportera este antrenoare de fitness calificată. Totodată, conduce o platformă de coaching online numită Saavfit.

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Prin intermediul platformei sale îi ajută pe oameni să își dezvolte obiceiuri sustenabile de mișcare. Îi încurajează să găsească activități fizice care să le aducă plăcere, în loc să trateze exercițiile ca pe o corvoadă. Frumoasa blondină care are peste 67.000 de urmăritori demonstrează, astfel, că este o împătimită a fitness-ului.

Dragostea sa pentru mișcare este arătată periodic prin portările pe care le face pe rețelele de socializare. Saavanah Bourke se pozează mereu din sala de forță, unde efectuează exerciții cu greutăți destul de mari. Ce-i drept, rezultatele sale sunt evidente pentru că are un abdomen tonificat și mușchi foarte bine definiți.

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