Ea e sportiva din România considerată „Nadia Comăneci a atletismului mondial”. „A bătut de 14 ori recordul mondial”

ADVERTISEMENT

Cel mai recent episod din OLDIES BUT GOLDIES a fost unul de suflet. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au vorbit despre cariera ilustră a Iolandei Balaș, pe care au comprat-o cu „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci.

Recorduri impresionante stabilite de Iolanda Balaș în atletism

Iolanda Balaș (1936–2016) a fost una dintre cele mai mari atlete de pe planetă și cea mai valoroasă săritoare în înălțime din istoria sportului românesc. și una dintre cele mai mari sportive din secolul 20.

ADVERTISEMENT

„Este o doamnă care a fost în sportul ei ce a fost Nadia Comăneci în gimnastica”, a început Horia Ivanovici dialogul. „Noi nu am vorbit despre asta, dar este exact formularea pe care aș fi folosit-o eu vorbind despre Iolanda Balaș.

Chiar dacă Nadia a apărut mult mai târziu în sport, când Iolanda Balaș deja se retrăsese, aș putea să fac această comparație și să spun că pentru atletismul mondial, Iolanda Balaș este Nadia Comăneci a atletismului. „Nu ne-am vorbit, dar, pe cuvântul meu, uite, am și scris aici”, a dezvăluit Andrei Vochin. „Om fi gemeni și nu știm”. „Sau suflete pereche”, s-au amuzat Horia și Vochin, la emisiunea OLDIES BUT GOLDIES.

ADVERTISEMENT

Iolanda Balaș s-a născut pe 12 decembrie 1936, la Timișoara, și a decedat pe 11 martie 2016, la București. „Diabetul i-a făcut mari probleme. Dar, în toată viața ei după ce s-a lăsat de sport a avut mari probleme cu piciorul de bătaie, piciorul drept, din cauza căruia s-a și lăsat de sport, la 31 de ani. Mai putea să concureze.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Numele Iolanda e româncă?) Era și cetățean maghiar. Este etnic maghiar. Imediat după război a primit cetățenia maghiară. E născută în Timișoara în 1936. Era foarte dotată fizic. Mult peste înălțimea unei fete din vremea respective. Venea din doi părinți de etnie maghiară. O familie care s-a dezbinat din cauza războiului. Tatăl a plecat pe front, s-a întors și s-a stabilit în Ungaria. Ea a rămas cu mama ei la Timișoara.

De ce s-a apucat de atletism? Pentru că avea vecini de cartier, de casă, avea niște sportivi, niște atleți și care la un momentdat au invitat-o, mică fiind, au invitat-o la ei în casă să vadă niște reproduceri cu diapozitive sau ce era în momentul ăla, marea performanță a lui Jesse Owens de la Berlin 1936.

ADVERTISEMENT

Așa s-a îndrăgostit de atletism. Avea să îl și cunoască pe Jesse Owens în 1969, când Ioli Balaș era deja cea mai mare săritoare în înălțime din toate timpurile, și i-a și spus ‘Eu m-am apucat de atletism datorită ție’.

A fost săritoare în înălțime. E prima femeie din România care câștigă aurul la JO și în același timp e prima reprezentantă a atletismului românesc, băieți și fete, care câștigă aur la JO. Asta s-a întâmplat în 1960”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

Iolanda Balaș a fost antrenată de soțul ei Ioan Soter

Acesta din urmă i-a fost antrenor și apoi soț.

„Avea 13-14 ani când s-au cunoscut, i-a devenit antrenor și ulterior i-a devenit și partener de viață până când domnul Soter s-a stins la o vârstă tânără, la 60 de ani”, a povestit Vochin.

Iolanda Balaș a intrat în Cartea Recordurilor

Andrei Vochin a rememorat în final performanțele colosale care au pus-o pe Iolanda Balaș pe harta atletismului mondial. Între 1957 și 1969, Iolanda Balaș a „corectat” recordul mondial la săritura în înălțime de 14 ori, de la 1,75 m la 1,91 m.

„De altfel a intrat și în Cartea Recordurilor. Nu doar cu acest număr de recorduri doborâte, ci cu faptul că timp de 142 de concursuri consecutive, Iolanda Balaș n-a fost bătută de nimeni. A luat două titluri olimpice, în 1960 și 1964. La Roma și la Tokyo”, a conchis Vochin.

Acel record mondial de 1,91 a rezistat 10 ani. N-a fost bătut, deși tehnica de bătut în înălțime s-a schimbat nu a fost bătut acel record mondial. Să știm cine a fost doamna Iolanda Balaș, să știm cine am fost în atletismul mondial, în săritura în înălțime și să sperăm că vom avea curând alți sportivi care să sară peste o ștachetă atât de înaltă peste care a sărit doamna Iolanda Balaș” – Andrei Vochin