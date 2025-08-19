Ea este Alexandra Gheorghe, tânăra care a murit pe un gheţar în Italia: „Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme”. Cum s-a produs tragedia

Tragedie uriașă în Italia. Alexandra Gheorghe, o româncă de 36 de ani, a murit joi, 14 august, pe vârful Castore din masivul Monte Rosa, regiunea Valle d’Aosta. Ea și partenerul ei de alpinism, Marco Stagi, un italian de 34 de ani din Pisa, au căzut aproape 200 de metri pe un ghețar.

ADVERTISEMENT

Ea este Alexandra Gheorghe, românca din Italia moartă după ce a căzut pe un ghețar

Cei doi alpiniști erau legați în coardă, dar nici măcar acest lucru nu i-a putut salva. Potrivit presei italiene, Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Alexandra locuia la Ponte di Brenta, în provincia Padova, și lucra ca manager în cadrul companiei Gosp, parte a Grupului Generali. Înainte, lucrase mai mulți ani la Vodafone. Era absolventă de Inginerie Informatică la Universitatea din Padova și avea un master la Universitatea din Udine.

ADVERTISEMENT

Alexandra Gheorghe locuia în Italia încă din copilărie și era cunoscută pentru pasiunea pe care o avea pentru sporturi extreme. A făcut parte din Federația Italiană de Atletism și a participat la competiții de alergare, inclusiv ultramaratoane, potrivit

Mai târziu, și-a descoperit dragostea pentru alpinism și s-a alăturat cluburilor CAI din Dolo și Padova. În online, românca se prezenta ca fiind foarte pasionată de sport și călătorii, dar și să cunoască culturi și persoane diferite.

ADVERTISEMENT

Cum se descria pe rețelele de socializare: „Super pasionată de sport și călătorii”

„Bună, sunt Alexandra născută în 1989, super pasionată de sport și călătorii. Să descopăr locuri noi, să cunosc culturi și persoane diferite, să văd răsărituri și apusuri, să alerg și să trăiesc noi experiențe în jurul lumii îmi umple inima de bucurie.

ADVERTISEMENT

Descoperirea de locuri noi, cunoașterea diferitelor culturi și oameni, văzând răsărituri și apusuri de soare, alergarea și experiențele noi din întreaga lume îmi umplu inima de bucurie”, scria ea într-o postare.

ADVERTISEMENT

Prietenii au postat mesaje emoționante în care și-au luat rămas bun de la tânără. „La revedere, Alexandra Gheorghe, zâmbetele pe care ni le-ai dăruit vor rămâne în noi toți cei care te-am cunoscut. Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”, au transmis apropiații.

A murit și Marco Stagi, partenerul de alpinism al Alexandrei

În același timp, oamenii îl plâng și pe Marco Stagi, bărbatul de 34 de ani care a murit împreună cu românca. Cei doi alpiniști traversau creasta atunci când vremea rea i-a surprins. Nu s-au mai putut orienta și au căzut sute de metri pe ghețarul de dedesubt, conform

Alarma a fost dată în noaptea de joi spre vineri, când partenerul Alexandrei a semnalat că cei doi nu s-au mai întors. Garda de Finanțe din Cervinia și Alagna, care coordonează ancheta, a reușit să restrângă zona de căutare cu ajutorul datelor de pe ceasul GPS al uneia dintre victime. Câteva ore mai târziu, și duse la Champoluc.

Primarul Manuela Del Grande a transmis condoleanțe familiei lui Marco. „Am vorbit îndelung și în repetate rânduri cu părinții săi. Le-am transmis sprijinul și compasiunea întregii comunități. Încă nu știm când va fi organizată înmormântarea, ar putea dura câteva zile”, a transmis bărbatul.