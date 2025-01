Ea este Alina, tânăra de numai 33 de ani, ucisă de soțul ei cu un potop de lovituri: ”Sebi, ce-ai făcut?!”

Alina, tânăra de 33 de ani, nu a avut nicio șansă în fața bărbatului, orbit de furie. Aceasta și-a dat ultima suflare în urma unor lovituri puternice. Vecinii sunt în stare de șoc după cele întâmplate.

Unde s-a petrecut crima oribilă

a avut loc în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu. Acolo, Sebastian, soțul Alinei, și-a ieșit din fire și a omorât-o sub o ploaie de lovituri.

Cei doi au petrecut timp de câteva ore la locuința unor vecini. După mai multe pahare băute, a început un scandal monstru. Bărbatul a luat-o cu forța și a dus-o acasă cu mașina.

În autoturism, aceasta era deja inconștientă, iar polițiștii au găsit-o fără viață, în casa în care cei doi locuiau. Vecinii spun că femeia era plină de vânătăi.

Ce spun apropiații cuplului

Un prieten al cuplului a povestit ce s-a întâmplat înainte ca Alina să-și dea ultima suflare. A văzut cum ambii erau în stare de ebrietate și a fost martor la comportamentul agresiv al lui Sebastian. Mai mult, victima parcă a avut o presimțire și a vrut să rămână la vecini acasă.

„S-au certat. I-au zis să nu mai bea ea a dat două pahare de gât de whisky după a ieşit afară s-a întors, a mai băut un pahar şi a zis că vrea să rămânem la noi şi bărbat-su a luat-o cu forţa. A tras-o ca pe o cârpă pe la noi prin curte”, a spus un prieten al cuplului, conform .

Ce a făcut criminalul după ce și-a ucis soția

Imediat ce Sebastian a adus-o pe soție locuința lor, nimeni nu știe ce s-a mai întâmplat. Acesta a târât-o până în casă pe Alina, care era înconștientă. Martorii spun că bărbatul a lăsat portiera deschisă la mașină mai bine de câteva ore.

După ce a comis crima, Sebastian a plecat disperat de acasă și a vorbit cu o vecină. Femeia a observat că acesta era beat și a încercat să discute cu el. La un moment dat, vecina a surprins-o pe Alina, zăcând în casă.

„M-a chemat băiatul asta că nu mai ştie ce să facă. A venit disperat. Băut, daa! Foarte băut. Şi i-am zis „Sebi, ce ai făcut, Sebi? Se bătea cu mâinile peste ochi. „Ce am făcut tanti Mariana, ce am făcut?” Am văzut-o şi eu, foarte rău era, am văzut-o vânătă”, a declarat femeia, conform sursei menționate.

Mai mult, Sebastian a fost cel care a alarmat polițiștii. Acesta le-a spus că și-a găsit soția moartă în casă. Deși a încercat să-și ascundă urmele, oamenii legii au verificat camerele de supraveghere montate în curte și au aflat adevărul.

Bărbatul este arestat sub acuzația de omor. Medicii legiști au efectuat neccropsia și au tras concluzia că .