Ea este Andrada, tânăra din Reșița care a renunțat la un job ideal într-o multinațională ca să facă prăjituri. E mereu coadă la ea și dulciurile dispar imediat de pe raft

Ea este Andrada, tânăra din Reșița care a renunțat la un job ideal într-o multinațională ca să facă prăjituri. A fost mereu pasiunea ei, iar acum duce o viață pe care mereu și-a dorit-o, trăind de pe urma a ceea ce îi place să facă.

Andrada Gaiță și-a urmat visul începând cu toamna anului trecut. A intrat în rândul micilor antreprenori care au văzut o șansă de reușită în pasiunile lor. în inima Timișoarei și este cum nu se poate mai mândră de ceea ce a realizat. Aici, la cofetăria Andradei, nu sunt recreate doar dulciurile copilăriei, ci sunt pregătite cu atenție și alte delicatese mai pretențioase.

„Numele firmei este «Prăvălia faină de mespaisuri». Dar când am văzut că nu se descurcă timișorenii cu numele meu, m-am gândit să aleg unul mai ușor și mai sonor și i-am spus simplu, Vanilla”, a povestit Andrada pentru .

Deschiderea acestei afaceri dulci nu este întâmplătoare. Pasiunea pentru prăjituri o moștenește de la mama sa, care are, la rândul său, o cofetărie ce rezistă cu brio de peste 40 de ani în locul natal. Reșițenii vin, astfel, la un loc cu tradiție situat în zona Complexului Victoria din cartierul Lunca Bârzavei pentru a-și procura prăjituri gustoase și torturi rafinate, preparate după rețete unice, ce sunt pe placul și celor mai pretențioși.

I-a călcat pe urme mamei sale

Andrada a decis să calce pe urmele mamei ei, deși primii pași în carieră o duceau spre alte zone. A absolvit Finanțe Bănci la Universitatea de Vest și s-a angajat la o multinațională de audit. însă a ajuns să se piardă pe sine și a renunțat când era în pragul colapsului. A decis că este momentul să o ia de la capăt în alt domeniu, mai dinamic și cu o simbolistică aparte. A reușit, iar acum se extinde văzând cu ochii făcând prăjituri.

„Momentul a coincis cu plecarea a doua dintre angajatele bune ale mamei. Echipa avea nevoie de oameni, fiind și sezon estival cu multe cereri de produse pentru diverse evenimente festive. Așa că nu mi-a fost ușor, a trebuit să învăț totul din mers, dar mi-a prins foarte bine că am pornit de la munca de jos. Am pus mâna și am lucrat efectiv.

Doar așa am putut să învăț temeinic parcurgând toate etapele de producție, pornind de la materia primă și până la produsul finit așezat spre vânzare în vitrina frigorifică. În plus, am învățat să apreciez și munca celorlalți, munca în echipă! Am lucrat cu o adevărată maestră în ale cofetăriei care ne-a coordonat și m-a învățat. Și după ce am adus cofetăria la un anumit nivel, când nu mai aveam ce face cu piața din Reșița, mi se părea mie că aș putea să evoluez, am zis că trebuie să încerc mai mult”, a mai povestit tânăra.

Cum a reușit să își deschidă propria cofetărie

A reușit să își deschidă propria cofetărie în Timișoara prin programul de sprijin prin fonduri europene pentru tineri Start-Up Nation. Andrada povestește că nu a fost deloc ușor. Chiar dacă a câștigat banii din program în 2022, aceștia au ajuns la ea abia anul acesta.

A povestit, apoi, cum a descoperit rețeta succesului, având în vedere că astfel de magazine de prăjituri sunt, totuși, la tot pasul. Preparatele ei nu sunt doar arătoase și gustoase, ci și pregătite cu cea mai mare atenție, mai ales la ingrediente.

„Un alt lucru bun învățat de la mama a fost că fiecare are loc sub soare. Cofetării se mai deschid ele, unele se și închid, dar calitatea oferă valoarea. Lumea nu mai mănâncă orice, acceptă cumva să scadă din mărimea porției, de dragul de a mânca ceva calitativ. Așa cred că se prezintă rețeta succesului: produse de calitate și gust deosebit. Asta am încercat eu să aduc, gustul copilăriei.

Mi se pare că oamenii atunci sunt mulțumiți, când regăsesc gustul acela de demult. Producem cremeș, crempita clasică. Lumea mai caută la noi doboș, amandine, diplomat, savarine cu frișcă naturală. Toate cremele sunt pe bază de unt, creme fierte, toate gustoase.

Am dotat laboratorul cu o sumedenie de utilaje de ultimă generație, instrumente folositoare și altele despre care nu știam că îmi vor trebui. De pildă malaxor de mare capacitate, unde ar merge amestecate până la 500 de ouă. Dar eu parcă tot la mână, pe aragaz, mă simt în siguranță”, a explicat Andrada, care trăiește făcând prăjituri.