Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară

Cum arată și ce face în timpul liber Andreea Drăgoi, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea sa răpitoare. Are 22 de ani și a făcut antrenamente cu campionul olimpic David Popovici. Tânăra a devenit celebră după ce a plecat din țară.

Andreea Drăgoi, înotătoarea care face senzație în America

Andreea Drăgoi este un nume care nu le spune prea multe românilor, cu toate că provine din România. Tânăra superbă, născută în București, a cunoscut celebritatea la scurtă vreme după ce a părăsit țara natală.

Sportiva locuiește de ceva vreme în California, Statele Unite ale Americii. Timp de 4 ani a făcut parte din echipa de înot a universității de stat San Jose State, unde a studiat kinetoterapia, managementul sportiv și psihologia.

Pentru a fi independentă din punct de vedere financiar în fiecare an de studenție a lucrat ca salvamar. În fiecare săptămână avea 20 de ore de muncă, perioada aceasta fiind impusă de viza de student pe care o deține.

„Toată lumea e surprinsă când aude de jobul meu. Sincer, e singura mea variantă. Doar atât pot lucra în campus, din cauza vizei. E frustrant că nu pot monetiza munca din online.

Totul e o luptă acum. Sper să se schimbe ceva. Avem vise, avem obiectivele noastre. Vrem să putem beneficia de pe urma numelui nostru”, spunea în anul 2023, Andreea Drăgoi, site-ului Swim Swam, conform .

Înotătoarea din România, una dintre cele mai frumoase din lume

Andreea Drăgoi este una dintre cele mai frumoase înotătoare nu doar din România, ci din întreaga lume. Acest lucru se poate observa cu ochiul liber din imaginile spectaculoase pe care le postează pe social media.

În afară de sport, aceasta cochetează și cu modelling-ul. În urmă cu câțiva ani a apărut la Săptămâna Modei de la New York, unde a prezentat creații ale celebrelor magazine Heritage India Fashions și Krissy King.

De asemenea, înotătoarea din România a luat parte și la numeroase concursuri de frumusețe. Andreea Drăgoi a câștigat titlurile de Miss Ambasador și Miss California US National în 2022, având o frumusețe răpitoare.

Înotătoarea din România, despre relația cu David Popovici

Puțini oameni știu că înotătoarea din România, care face furori peste hotare, s-a antrenat la un moment dat alături de . Andreea Drăgoi și campionul mondial au împărțit același bazin înainte să plece în SUA.

În plus, tânăra are numai cuvinte de laudă pentru înotătorul român. E impresionată de eforturile pe care le-a depus până acum, dar și de premiile pe care le-a câștigat. David Popovici este cu adevărat uimitor în domeniul său.

„Nu cred că e subțirel, e puternic. A fost distractiv să cresc alături de el pentru că făcea mereu glume, inclusiv cu antrenorul. Dar atunci când începea antrenamentul era un lider, știa ce avea de făcut.

Îl admiram enorm și sunt mândră de tot ce a realizat. E o nebunie unde a ajuns. Îl știu de când era un copil și avea părul lung. Toată lumea îi spunea Kahuna, era porecla lui. E uimitor.

Chiar și acum e modest și nu a devenit deloc arogant după tot ce a realizat și cred că asta e ceva rar. Părinții lui fac o treabă extraordinară”, a dezvăluit Andreea Drăgoi, relatează .

Andreea Drăgoi, numită cea mai sexy înotătoare din lume

Tabloidul britanic i-a dedicat un material înotătoarei din România. Jurnaliștii din Marea Britanie consideră că Andreea Drăgoi este o tânără superbă, fiind numită .

Sportiva postează regulat pe rețelele de socializare, unde își etalează silueta în diferite ținute. De asemenea, are un trup tras prin inel pe care îl afișează constant în costumele de baie pe care le promovează.

De fiecare dată stânește discuții în rândul fanilor care o urmăresc pe social media. Pe Instagram este urmărită de peste 86.500 de persoane din întreaga lume, fiind o persoană care primește numeroase aprecieri și comentarii.

Frumoasa blondină este descrisă ca fiind „un vis” de către persoanele care îi urmăresc activitatea în mediul virtual. Pe de altă parte, Andreea Drăgoi este recunoscătoare pentru oportunitățile pe care le-a avut până în momentul de față.

Un nou capitol pentru Andreea Drăgoi

Andreea Drăgoi a luat decizia să plece din România în urmă cu 4 ani. Viața înotătoarei din România s-a schimbat radical în ultima perioadă, dar asta a determinat-o să lupte pentru visele și idealurile personale și mai ales, profesionale.

„Acum patru ani am schimbat familiarul cu necunoscutul din California. Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Absolvirea SJSU pare ireală, închizând un capitol și trecând la următorul.

Sunt foarte recunoscătoare pentru toți prietenii pe care mi i-am făcut, lecțiile pe care le-am învățat și amintirile atât din piscină, cât și din afara ei.

Sunt încântată să împărtășesc începutul călătoriei mele către MBA cu încă un an de înot”, a scris în urmă cu mai bine de o lună înotătoarea Andreea Drăgoi, pe contul personal de .