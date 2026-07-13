Ea este Antonia, alpinista care a murit în munţii Bucegi, după ce a căzut de la 10 metri. Adora sportul, milita pentru mișcare și urcase pe Kilimanjaro și Everest. „Mă sfâșie gândul să înțeleg că nu mai ești printre noi”

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În vârstă de 36 de ani și de profesie medic stomatolog, Antonia Mihăilescu s-a stins după un accident de alpinism în Munții Bucegi. Deși profesa în alt domeniu, Antonia avea o vastă experiență în alpinism și nu era prima dată când se aventura pe trasee speciale pentru profesioniști, după ce a urcat pe cei mai mari munți ai lumii, precum Everest și Kilimanjaro.

Antonia Mihăilescu s-a stins la 36 de ani în urma unui accident de alpinism din Munții Bucegi

În timp ce se afla în Munții Bucegi, alături de alte trei persoane de sex masculin, Antonia Mihăilescu, doctor stomatolog în vârstă de 36 de ani și pasionată de alpinism, și-a găsit sfârșitul după ce cablul de susținere s-a rupt. Toți patru au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri, iar în cazul Antoniei nu s-a mai putut face nimic, în timp ce ceilalți trei bărbați au ajuns la spital, având multiple traumatisme.

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Apelul la 112 a fost prompt, iar intervenția salvatorilor la fel, însă Antonia s-a stins mult prea repede ca să mai conteze. Patru elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk cu mai mulți medici de la București, au fost trimise la locul cu pricina. Acest incident a fost caracterizat drept cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani.

Doi dintre bărbați au zburat cu elicopterul spre București. Au fost preluați de la Stadionul Dinamo, locul aterizării, și duși de urgență la Spitalul Florească cu o unitate de terapie intensivă mobilă. Cel de-al treilea bărbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Brașov.

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Detalii șocante despre teribilul accident din Munții Bucegi

Misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă, însă alpiniștii au fost ridicați rând pe rând. Inițial, toți cei patru erau conștienți, însă starea Antoniei Mihăilescu s-a agravat într-un mod alert: „Deşi iniţial toate cele patru persoane erau conştiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat”, au declarat medicii, conform

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„Zona despre care vorbim este una greu accesibilă, atât pentru echipele Salvamont, cât şi pentru echipele medicale. Operaţiunea a fost contracronometru, niciun timp nu a fost pierdut”, a declarat Bogdan Toma, purtător de cuvânt DSU.

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Dan Nicodim, prefectul Prahova, a explicat exact circumstanțele în care s-a întâmplat tragedia: „Patru persoane însoţite de un instructor făceau escaladă în Valea Albă. S-a rupt o coardă, deci a fost un accident, o eroare în acest sens”.

Antonia iubea să facă sport și „cucerise” cei mai înalți munți ai lumii

Pentru a se elibera de stresul și încărcătura care vin odată cu meseria de medic, Antonia iubea să iasă în natură și să facă sport. De foarte mulți ani ea își posta pe Facebook aventurile din tot felul de drumeții prin pădure sau pe cei mai mari munți ai lumii.

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Era o persoană care iubea mișcarea și milita pentru acest lucru, ba chiar pe profilul ei distribuia materiale ce explicau cum sportul este cel mai bun antidepresiv. În 2023, ea a ajuns pe acoperișul Africii, mai exact în vârful Uhuru, de pe Kilimanjaro.

După nici măcar jumătate de an, Antonia a mai reușit o performanță uriașă, În postarea ei de pe social media, Antonia explică pentru pasiunea ei: „Am văzut printre cele mai frumoase peisaje naturale și printre cei mai impresionanți munți din viața mea, ceea ce a justificat cu vârf și îndesat tot efortul ultimelor zile: provocările altitudinii și aclimatizării, cu senzația de oboseală resimțită, rateuri cognitive, migrenă, somnul de proastă calitate, cu senzație de sufocare la 5000 m+, frig și apoi și mai frig, apa înghețată pe care o bei și cu care faci o minimă igienă zilnică, mâncarea aia care e, traseele zilnice pe urcare în condiții de oxigenare precară, astfel încât efortul fizic cântărește mult mai greu”, explica Antonia.

Scrisoarea emoționantă de adio a celei mai bune prietene: „Mă sfâșie acest gând”

Dispariția Antoniei a lăsat un gol imens în sufletele familiei și a apropiaților, iar una dintre cele mai bune prietene ale sale a postat pe rețelele de socializare o scrisoare cutremurătoare după aflarea veștii. Mădălina Pintea, autoarea mesajului, este, de asemenea, medic stomatolog.

„Draga mea prietenă genială, mă sfâșie gândul să înțeleg că nu mai ești printre noi. Mă cutremură gândul că nu te mai pot vedea, că nu mai putem povesti excursiile și mai ales excapadele tale, că nu îți mai pot cere sfatul, că nu îți mai pot auzi încurajările. Nu îmi pot organiza cuvintele să îți spun cât de rău îmi pare că nu mai ești cu noi. Drum lin, pisic, și odihnă veșnică! Noi, prietenii și colegii tăi, suntem profund îndurerați și te vom iubi veșnic, Antonia Mihăilescu! Sincere condoleanțe familiei și cunoscuților!”, se arată în mesajul prietenei sale.

