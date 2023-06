Ea este artista de muzică populară care a strâns PET-urile după propriul concert. „Vreo două ore am făcut asta, la cinci dimineața am ajuns acasă”

O cântăreață celebră de muzică populară a făcut un gest după propriul concert la care puțini se așteptau. A strâns toate PET-urile lăsate de publicul venit să o vadă și să o asculte. Două ore i-au luat artistei pentru întreaga curățenie. De ce a procedat astfel?

Cântăreața de folclor care a făcut curățenie după concert. A adunat PET-uri timp de două ore

Interpreta de folclor Olguța Berbec a avut parte de un concert memorabil în această săptămână. Pe stadionul din Târgu Jiu s-au adunat 12 mii de fani ca să-i asculte cântecele. Evenimentul a fost organizat chiar de artistă, deoarece

Intrarea a fost liberă la concertul Olguței Berbec, unde ea a urcat pe scenă alături de colegi de breaslă de renume, precum Nicolae Furdui Iancu, Ionuț Dolănescu sau Vlăduța Lupău.

Ce peripeții a avut Olguța Berbec la concertul aniversar. Ce a determinat-o să strângă PET-urile

Solista se bucură nespus că a avut parte de un așa concert, cu zeci de mii de spectatori, și recunoaște că nu au lipsit peripețiile. De exemplu, la un moment dat nu a funcționat un microfon, a uitat versurile la o melodie cu Ionuț Dolănescu, iar soțul ei nu a avut butonii pentru o ținută.

Olguța Berbec se amuză acum pe seama micilor probleme întâmpinate, ba chiar le-a și trecut rapid cu vederea, văzând câte au lăsat în urma lor oamenii prezenți la concert. Nu a stat prea mult pe gânduri și s-a implicat în strângerea PET-urilor.

Cântăreața s-a simțit nevoită să adune PET-urile fiindcă după concertul ei urma să aibă loc un eveniment la care era prezent părintele Constantin Necula. ”Era firesc să rămână ordine”, a precizat solista. Abia la cinci dimineața a plecat acasă.

”Nu am adus butonii pentru Remus, cu 30 de secunde înainte de a intra pe scenă, îmbrăcat frumos în sacou alb, nu avea butoni. Am mers la cor și am luat de la un domn mai puțin expus. Sau că am uitat versurile la duetul cu Ionuț Dolănescu și nu știu cum am făcut o strofă pe loc ca și cum aceea a fost.

La final de eveniment mi-am dat rochia spectaculoasă jos și am strâns toate peturile de pe lângă scenă să rămână impecabil acolo, fiindcă astăzi e un eveniment cu Părintele Necula și era firesc să rămână ordine după eveniment.

Vreo două ore am făcut asta, la cinci dimineața am ajuns acasă. Împreună cu câteva prietene, erau sute de pet-uri în jurul scenei, unde am stat noi și erau și corturile, am lăsat totul în perfectă curățenie.”, a declarat Olguța Berbec pentru