Ea este blonda superbă din Rusia suspectată că a distrus un star de 100 de milioane de euro: ”O operațiune specială!”

Fotbalul mondial a fost zdruncinat în urmă cu trei ani de un uriaș scandal de dopaj. Un fotbalist ucrainean transferat în Premier League la o echipă de top, contra unei sume colosale de 100 de milioane de euro, era suspendat după ce a fost depistat cu o substanță interzisă în corp. Acesta a declarat din start că este nevinovat. În plus, oficiali importanți au acuzat o conspirație față de Ucraina, iar o blondă din Rusia a fost arătată cu degetul.

Mykhailo Mudryk, fotbalistul de 100 de milioane de euro suspendat pentru dopaj

Povestea lui Mykhailo Mudryk, 25 de ani, poate fi lejer una demnă de un film dramatic. A făcut extrem de rapid drumul de la o uriașă promisiune în fotbal la o cruntă deziluzie. Ucraineanul a semnat, în 2023, cu Chelsea, contra unei sume astronomice: 70 de milioane achitate celor de la Șahtior Donețk plus încă 30 de milioane în bonusuri.

În prezent, mijlocașul ofensiv este suspendat provizoriu. Decizia a fost luată în noiembrie 2024, după ce acesta a ieșit pozitiv la Meldonium. Din acel moment, acesta încearcă din răsputeri să-și demonstreze nevinovăția. Nu o singură dată, vedeta lui Chelsea a declarat că nu a luat niciodată vreo substanță interzisă, asta cel puțin cu știința sa.

În toată această perioadă care s-a scurs de la suspendare, . Se fac fel și fel de speculații în acest sens. Cert este că, dacă nu își poate demonstra nevinovăția, ucraineanul riscă o suspendare de până la 4 ani. Adică va reveni abia în sezonul 2028-2029, dat fiind faptul că se ia în calcul și actuala perioadă provizorie în care este pedepsit.

63 de meciuri și 10 goluri are Mykhailo Mudryk pentru Chelsea în toate competițiile între 2023 și 2024

Cine este ”spioana din Rusia” suspectată că l-a distrus pe fotbalistul de 100 de milioane de euro. Cum se apără frumoasa blondă

Așadar, cert este faptul că în organismul lui Mykhailo Mudryk a fost descoperit meldonium. Aceasta este o substanță interzisă ce ajută la îmbunătățirea circulației sângelui. Nu o singură dată, Violetta Gracheva, modelul din Rusia cu care fotbalistul lui Chelsea a avut o relație în trecut, a fost acuzată că ar fi pus la cale totul. S-a spus că ar fi un plan al rușilor de a submina autoritatea Ucrainei în sport.

Însuși fostul președinte al Federației Ucrainene de Atletism, Evgeny Pronin, a prezentat public o ipoteză surprinzătoare care o incriminează pe frumoasa blondă. ”Dacă avocații lui Mykhailo folosesc ipoteza potrivit căreia, ca parte a unei operațiuni speciale a Federației Ruse, fosta sa parteneră i-a strecurat meldonium pentru a-i ruina cariera și a submina autoritatea Ucrainei în sportul mondial, aceasta ar putea fi acceptată de judecătorii de la TAS sau de reprezentanții WADA drept o circumstanță atenuantă”, a afirmat Pronin, în .

În urma acestor acuzații extrem de grave, pe 8 ianuarie 2025, blonda din Rusia a publicat un mesaj pe Instagram în care a negat categoric orice implicare: ”Informațiile acestea sunt total false! Eu nu am otrăvit pe nimeni, nu am părăsit pe nimeni și nu mă întâlnesc cu nimeni! Și nu am confirmat niciodată nicio relație!”.

Ce a arătat detectorul de minciuni în cazul lui Mudryk

În octombrie 2024, Mykhaylo Mudryk . Rezultat a fost aflat abia în decembrie acum doi ani. Fotbalistul ucrainian spune că a fost victima dopajului accidental. El a încercat pe toate căile să găsească dovezi în acest sens. Într- declarație pentru din aprilie 2025, Serghei Palkin, CEO-ul de la Șahtior Donetsk, fostul club al lui Mudryk, a dezvăluit că fotbalistul a fost supus unui test poligraf, pe care l-a trecut cu brio.

”Am vorbit cu Mudryk de multe ori de când a apărut această problemă de dopaj. Nu înțelege cum s-ar fi putut întâmpla. Nu are nicio idee. Nici o idee. Așa că avocații lui au organizat ca el să facă un test cu detectorul de minciuni, pe care l-a trecut. Asta va face parte din dovezile care arată că nu a greșit în mod intenționat. Mudryk a fost clar, nu este vina lui că a fost testat pozitiv. Acum trebuie să aflăm cum s-a întâmplat asta și cine a făcut asta. Avocații săi încearcă să afle”, a spus Palkin, citat de publicația britanică.