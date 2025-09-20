Ea este cântăreața din România care s-a îndrăgostit de Rapid. Jucătorii pe care îi admiră celebra artistă

Pe Arena Națională au interpretat imnul României numeroși muzicieni, dar ea este artista care s-a îndrăgostit de . Care sunt jucătorii pe care îi admiră îndrăgita cântăreață Adda, pe numele din buletin Ada Alexandra Moldovan.

Ea este artista care s-a îndrăgostit de Rapid

Adda este cântăreața care iubește atmosfera de pe stadionul echipei Rapid. Fosta concurentă de la Asia Express a fost prezentă la meciul România – Kosovo 2-0, din 13 septembrie 2023, unde a bifat un eveniment important.

Îndrăgita artistă a interpretat imnul țării noastre, fiul său, Alexandru, fiind alături de jucătorii din teren. Rememorând momentul emoționant, frumoasa vedetă a dezvăluit care sunt sportivii pe care îi apreciază cel mai mult.

În cadrul unei emisiuni a precizat cum a ajuns să se îndrăgostească de fotbaliștii din Giulești, deși tatăl său a ținut mereu cu Dinamo. Partenerul său de viață, Cătălin Rizea, i-a insuflat la rândul său această pasiune.

„Tata, care a fost dinamovist toată viața, vine cu noi la meciuri. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, cum cântă galeria, cum te face să te simți la meciuri, nu am mai văzut în altă parte.

S-a întâmplat natural și a zis într-o zi să mă ducă la meci. Eu m-am îndrăgostit de fotbal în liceu, era un meci Spania-Germania. M-am îndrăgostit atunci după ce m-am uitat singură la meci.

Acum m-am îndrăgostit de Rapid. Dobre, Petrila ne plac. Rrahmani mi-a plăcut, care a plecat. Și când am făcut 8 ani de căsătorie tot pe Giulești am sărbătorit”, a explicat Adda pentru .

Adda, despre pasiunea fiului său, Alexandru

Adda nu este deloc străină de lumea sportului și prin prisma faptului că fiul său este pasionat de fotbal. Alexandru se antrenează de 4 ori pe săptămână, iar în timpul liber are întotdeauna o minge în preajma sa.

Pe social media vedeta a povestit că are locuința plină de jaloane, mingi și apărători. Băiatul său și al lui Cătălin Rizea nu duce lipsă de echipamente sportive, în timp ce frigiderul din casă este încărcat cu magneți de la meciurile lui.

Mai mult decât atât, trăiește o experiență foarte frumoasă de când a ajuns să practice fotbalul la juniorii Rapidului. Pentru a fi în această etapă sportivă a fost nevoit să dea mai multe probe, iar acum muncește din greu.

„S-au dat niște probe, iar copilul a intrat. Suntem foarte fericiți. S-au dat patru-cinci probe. Acum, trebuie să muncească mai mult”, a completat Adda, mai arată sursa menționată mai devreme.

Cum a reacționat Adda după ce a intonat imnul pe Arena Națională

Adda a trecut prin emoții uriașe când a ajuns pe Arena Națională, deși nu a fost prima oară. a mulțumit Federației Române de Fotbal pentru această experiență inedită, care a fost una pe care nu o va uita tot restul vieții sale.

„A fost una dintre cele mai frumoase experiențe. Nu am avut emoții așa de mari niciodată. A fost superb. Nu mi-au tremurat picioarele niciodată atât de tare. Am avut emoții.

Dacă ar fi trebuit să cânt piese de-ale mele nu aveam emoții așa de mari. Imnul țării este imnul țării. Trebuie să-l onorezi, să nu-l strici. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut.

Este un moment cu foarte multă presiune, din păcate unii oameni sunt foarte critici”, a încheiat Adda.