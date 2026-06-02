Ea este cea mai grăbită echipă din SuperLiga. Se reunește miercuri cu achiziții de la CFR Cluj și UTA, după ce a dat un jucător la FCSB

Echipa la care Mircea Lucescu s-a lansat în antrenorat, Corvinul Hunedoara, este prima din România care începe să pregătească sezonul 2026-2027. După doar două săptămâni de vacanță, nou-promovata în Superliga va relua miercuri pregătirile. Corvinul a disputat ultimul meci oficial pe 16 mai, când a remizat acasă, 1-1 cu FC Bihor. Partida nu a avut miză, hunedorenii fiind siguri de promovare încă după etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a 2-a, când au trecut de FC Voluntari.

Fotbaliști de la CFR și de la UTA aduși de Corvinul

Până acum, Corvinul a anunțat două noutăți la nivelul lotului de jucători. Hunedorenii au bătut palma cu gruparea CFR Cluj pentru împrumutul portarului Adrian Frânculescu (21 de ani), care a apărat la Steaua în stagiunea trecută. Totodată, la „corbi” va reveni fundașul dreapta Flavius Iacob, care a jucat sub formă de împrumut la UTA în campionatul trecut.

În plus, (20 de ani), care a fost titular în Liga a 2-a. Antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim, vrea să mizeze pe un „under” în poartă, el mai avându-l în lot și pe Fabio Blaga (20 de ani).

Doi jucători au plecat, unul dintre ei la FCSB. Cantonament în străinătate

Corvinul Hunedoara, care caută și trei jucători care să facă diferența, s-a despărțit deja de doi dintre fotbaliștii cu care a promovat. , de unde fusese împrumutat, iar fundașul dreapta Szabolcs Kilyen a trecut la FC Bihor.

Corvinul se va antrena în această vară în special la baza proprie, din Hunedoara și, începând cu 21 iunie, va face un cantonament de zece zile la Rogla (Slovenia). Până la startul Superligii, hunedorenii vor să efectueze și câteva antrenamente și la Arad, unde vor juca meciurile de pe teren propriu din acest sezon.