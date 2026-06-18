Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Ea este cea mai sexy arbitră de la CM 2026! A întors toate privirile la meciul Angliei

Cine este Katia Itzel Garcia, cea mai sexy arbitră de la CM 2026. Este din Mexic și a atras toate privirile la meciul Anglia - Croația: mai fusese deja delegată la o partidă de la acest turneu final
Catalin Oprea
18.06.2026 | 11:15
Ea este cea mai sexy arbitra de la CM 2026 A intors toate privirile la meciul Angliei
ULTIMA ORĂ
Ea este cea mai sexy arbitră de la CM 2026. Foto: Facebook / Refereeing World
ADVERTISEMENT

Katia Itzel Garcia Mendoza (33 de ani) este considerată deja drept „cea mai sexy arbitră de la CM 2026”. Ea este originară din Mexic, una dintre țările organizatoare ale acestui turneu final, născută la Ciudad de Mexico. Și-a început cariera în arbitrajul profesionist în 2017, iar în 2019 ajunsese deja să ocupe un loc pe lista FIFA.

Cine este Katia Itzel Garcia, cea mai sexy arbitră de la CM 2026

Și-a făcut debutul la un turneu final de Campionat Mondial cu ocazia ediției din acest an, fiind delegată la meciul dintre Olanda și Japonia, terminat la egalitate, scor 2-2, în Grupa F. Ea a îndeplinit atunci rolul de arbitru de rezervă. Alături de ea, cu aceeași ocazie, a debutat la Mondial și conaționala sa, Sandra Ramirez, în rol de arbitru asistent de rezervă.

ADVERTISEMENT

Cele două femei din Mexic au fost delegate de FIFA și la meciul Anglia – Croația 4-2, jucat miercuri seară în Grupa L în Statele Unite ale Americii, pe „AT&T Stadium” din Arlington, Texas, în exact aceleași roluri ca la Olanda – Japonia. Ele au făcut așadar parte din brigada condusă de la centru de francezul Clement Turpin. La cele două margini s-au aflat compatrioții săi, Nicolas Danos și Benjamin Pages. În camera VAR au fost trimiși alți doi francezi. Este vorba despre Jerome Brisard și Willy Delajod.

cea mai sexy arbitră CM 2026
Cine este cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial 2026. Foto: PROFIMEDIA

Penalty repetat în startul meciului dintre Anglia și Croația

Meciul dintre Anglia și Croația a debutat cu un penalty ratat de Harry Kane, dar care ulterior a fost repetat ca urmare a unei decizii luate de Turpin în acest sens, pe motiv că portarul Livakovic nu s-a aflat cu măcar un picior pe linia porții în momentul execuției, așa cum prevede regulamentul. Din a doua încercare, atacantul englez a reușit să marcheze.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

De asemenea, pe reluări s-a putut observa și că un fotbalist croat intrase în careul de 16 metri înainte de execuție, o altă chestiune de asemenea neregulamentară. Chiar dacă în primă fază s-a crezut că acesta din urmă ar fi fost motivul pentru care arbitrul francez a decis ca lovitura de la 11 metri să se repete, în cele din urmă s-a stabilit că de fapt acest lucru s-a întâmplat din cauza portarului Livakovic. În exclusivitate pentru FANATIK, fostul arbitru internațional Cristi Balaj a concluzionat că decizia lui Clement Turpin a fost cea corectă.

ADVERTISEMENT
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de...
Digisport.ro
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
6.20 este în acest moment cota Betano pentru pronosticul „Anglia câștigă Campionatul Mondial”
Jayson Papeau rămâne în SuperLiga. A semnat pe un an și a fost...
Fanatik
Jayson Papeau rămâne în SuperLiga. A semnat pe un an și a fost prezentat oficial. Update exclusiv
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se...
Fanatik
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
Culisele revenirii lui Laurențiu Reghecampf la „cel mai important club din Africa”
Fanatik
Culisele revenirii lui Laurențiu Reghecampf la „cel mai important club din Africa”
Tags:
Parteneri
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți...
iamsport.ro
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți schimb viața!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!