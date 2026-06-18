Ea este cea mai sexy arbitră de la CM 2026! A întors toate privirile la meciul Angliei

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Katia Itzel Garcia Mendoza (33 de ani) este considerată deja drept „cea mai sexy arbitră de la CM 2026”. Ea este originară din Mexic, una dintre țările organizatoare ale acestui turneu final, născută la Ciudad de Mexico. Și-a început cariera în arbitrajul profesionist în 2017, iar în 2019 ajunsese deja să ocupe un loc pe lista FIFA.

Cine este Katia Itzel Garcia, cea mai sexy arbitră de la CM 2026

Și-a făcut debutul la un turneu final de Campionat Mondial cu ocazia ediției din acest an, fiind delegată la Ea a îndeplinit atunci rolul de arbitru de rezervă. Alături de ea, cu aceeași ocazie, a debutat la Mondial și conaționala sa, Sandra Ramirez, în rol de arbitru asistent de rezervă.

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Cele două femei din Mexic au fost delegate de FIFA și la , jucat miercuri seară în Grupa L în Statele Unite ale Americii, pe „AT&T Stadium” din Arlington, Texas, în exact aceleași roluri ca la Olanda – Japonia. Ele au făcut așadar parte din brigada condusă de la centru de francezul Clement Turpin. La cele două margini s-au aflat compatrioții săi, Nicolas Danos și Benjamin Pages. În camera VAR au fost trimiși alți doi francezi. Este vorba despre Jerome Brisard și Willy Delajod.

Penalty repetat în startul meciului dintre Anglia și Croația

Meciul dintre Anglia și Croația a debutat cu un penalty ratat de Harry Kane, dar care ulterior a fost repetat ca urmare a unei decizii luate de Turpin în acest sens, pe motiv că portarul Livakovic nu s-a aflat cu măcar un picior pe linia porții în momentul execuției, așa cum prevede regulamentul. Din a doua încercare, atacantul englez a reușit să marcheze.

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De asemenea, pe reluări s-a putut observa și că un fotbalist croat intrase în careul de 16 metri înainte de execuție, o altă chestiune de asemenea neregulamentară. Chiar dacă în primă fază s-a crezut că acesta din urmă ar fi fost motivul pentru care arbitrul francez a decis ca lovitura de la 11 metri să se repete, în cele din urmă s-a stabilit că de fapt acest lucru s-a întâmplat din cauza portarului Livakovic. a concluzionat că decizia lui Clement Turpin a fost cea corectă.