Ea este cel mai longeviv model din România! A câștigat zeci de premii și a refuzat să părăsească țara: „Am început la 14 ani”

Gianina Petrescu are 45 de ani și deține recordul în ceea ce privește longevitatea în lumea model. A urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de 14 ani, având în spate numeroase titluri de miss.

Gianina Petrescu este absolventă a Liceului Sanitar Ioan Cantacuzino din Piteşti, dar și Şcolii postliceale Christiana, în prezent fiind de profesie medic generalist. De asemenea, ea lucrează de mai mulți ani la o grădiniță din comuna argeșeană Bascov.

Pe când avea doar 14 ani și-a descoperit pasiunea pentru modelling, participând pentru prima dată la un concurs de miss din Pitești, pe care l-a și câștigat. A obținut și titlul de Miss Boboc, ceea ce a adus-o în atenția Valeriei Coman, la vremea aceea director la Casa Studentului Pitești.

Au urmat pentru Gianina Petrescu și internaționale de miss. A apărut pe coperta mai multor reviste și a realizat sute de reclame și ședinte foto. Acum, ea se mândrește cu titulatura de cel mai longeviv

„Când am început la 14 ani, modelingul era pentru mine o poveste frumoasă, o lume care mă fascina, dar nu îmi imaginam atunci că voi ajunge să defilez pe podium și după 40 de ani. Însă, cu timpul, am înțeles că frumusețea nu are vârstă, iar feminitatea evoluează, nu dispare. Am crescut odată cu această meserie, i-am înțeles valoarea, disciplina și forța de expresie.

Astăzi, continui să fac modelling nu doar din pasiune, ci și ca un mesaj pentru femeile care își pierd încrederea în ele după o anumită vârstă: putem fi vizibile, admirate și active indiferent de cifrele din buletin.

Și iată-mă și acum, activă în această lume, îmbrăcând haine pentru branduri românești și promovând eleganța și feminitatea adaptate vârstei mele. Pentru mine, modelingul a devenit un mod de exprimare și o formă de inspirație pentru femeile care vor să rămână încrezătoare și vizibile la orice vârstă”, a declarat Gianina Petrescu pentru

A refuzat să plece din România

Gianina Petrescu consideră că ce a ținut-o aproape de lumea modei a fost feminitatea din spatele domeniului și „puterea de a spune o poveste fără cuvinte”. De asemenea, ea nu și-a dorit niciodată să lucreze în străinătate, cu toate că a primit numeroase oferte.

„Am avut oferte de a pleca peste hotare, mai ales în perioada în care modellingul meu era într-o continuă ascensiune. Însă am ales să rămân în țară, aproape de familie și de rădăcinile mele.

Am simțit că pot construi ceva frumos și aici, că pot inspira femeile din România să creadă în ele, indiferent de vârstă sau de provocări. A fost o alegere conștientă, din inimă, nu un compromis”, a spus Gianina Petrescu.