Ea este celebra jurnalistă care a început o super afacere. A renunțat la o carieră de 20 de ani, urmându-și pasiunea

Raluca Moisă este una dintre jurnalistele cu o uriașă experiență în domeniu. A lucrat la ziare mari din România și, de-a lungul timpului, și-a făcut un portofoliu jurnalistic important. Dar, brusc, a renunțat la toate acestea, pentru a investi tot ce avea într-o afacere care nu are nicio legătură cu gazetăria.

Ce afacere și-a făcut jurnalista

Jurnalista Raluca Moisă a dat gazetăria pe, să spunem metaforic, eclere, doboș și cozonaci. Mai exact, ea și-a . O afacere la început de drum, dar în care a investit timpul și banii pe care i-a avut. Și care, precizează ea pentru , speră să îi aducă satisfacții pe măsură.

”Nu aș putea să spun că sunt cofetar sau patiser. Nu mi-aș putea aroga un asemenea merit. Deși am studiat destul de mult, am făcut cursuri, am testat, am mâncat foarte mult, am pregătit și adaptat rețetele, nu sunt la nivelul acesta. Sunt alți profesioniști în domeniul ăsta. Aș putea spune că sunt un antreprenor la început de drum, după 20 de ani de presă.

În momentul ăsta încerc să cresc acest business nou, început acum câteva luni. E vorba de o investiție prin niște fonduri de la stat și proprie, destul de consistentă. Așa e când ești pe cont propriu.

Riști tot ce ai, muncești foarte mult… Acum eu fac ceva hibrid. Muncesc, testez alături de cofetarul meu, o fată. E o echipă foarte mică, dar avem un laborator și o cofetărie unde se întâmplă toate astea”, spune, pentru sursa citată, Raluca Moisă.

Cum a început totul

După 20 de ani în care a fost jurnalist, Raluca Moisă a decis să abandoneze această ocupație. Pasionată încă de mică de tot ce ține de domeniul culinar, ea a avut un declic în timpul pandemiei. Totul venea după o perioadă dificilă, una în care și-a pierdut mama.

”În pandemie a început treaba cu dulciurile și prăjiturile. O fostă colegă de la Evenimentul Zilei, cu care mai discutasem despre rețete pentru că are un băiețel cu niște probleme, intoleranțe, m-a întrebat dacă i-aș putea face un tort mai special. Era o perioadă foarte grea, nu doar pentru că era perioada de lock-down din pandemie, dar nici mama mea nu a mai fost.

În perioada aia lucram remote. Și acesta a fost lucrul care m-a salvat. Am început să fac, să tot fac, să testez pe prieteni. Mă implicasem foarte mult. Îmi comandam tot felul de ustensile, ingrediente, etc. (…) A fost modalitatea mea de a mă detașa de perioada aceea grea”, a mai spus ea.

Iar după ce a făcut interviuri cu cei de la Deep Purple, Cypress Hill, Alice Cooper, acum, ea face . Fie că vorbim de cozonaci, fie că vorbim de alte prăjituri, Raluca Moisă încearcă să își facă ”loc” pe piața de profil din București.

Iar jurnalista Raluca Moisă a dezvăluit în interviu cum plănuiește să cucerească lumea. Ea se va dezvolta în zona corporaților, evenimentelor și comenzilor online cu prăjiturile pe care le face la Sweet O’Clock.