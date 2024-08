Ea este Cristina, o femeie din Pitești moartă în vacanța din Italia. Prietenii sunt șocați: ”Nu pot să-mi revin după această veste”

Cristina P., o femeie din Pitești care își petrecea vacanța de vară în Italia, a murit fulgerător luni, 19 august. Cei care au cunoscut-o sunt șocați de acest tragic eveniment.

Cristina, o femeie din Pitești, a murit în timp ce era cu familia în vacanță în Italia

În vârstă de 45 de ani, piteșteanca se afla în concediu alături de familia ei. Avea o viață liniștită, normală, și nimic nu anunța .

Femeia avea un trai zilnic normal, mergea des la medic pentru analize de rutină, nu consuma alcool și nici nu fuma. Recent, a plecat în concediu unde urma să petreacă clipe frumoase alături de familie. Aveau să fie, din păcate, ultimele momente din viața ei.

Din datele presei locale reiese că evenimentul dramatic a avut loc luni. Cristina se plimba pe faleză cu familia. La un moment dat i s-a făcut rău și a căzut la pământ, notează .

La fața locului au ajuns mai mulți medici italieni. Din nefericire, aceștia nu au mai putut să îi salveze viața. S-a aflat imediat și cauza decesului: embolism pulmonar. E vorba de un cheag de sânge care i-a ajuns la plămâni. Astfel, a intrat în stop cardio-respirator. S-a stins foarte rapid.

Familia femeii din Argeș este dărâmată de durere. Rudele și apropiați spun că Cristina este victima unui destin tragic. Mai exact, ar fi vorba de ceva ereditar. Tatăl femeii a murit în condiții similare, la aceeași vârstă, răpus de aceeași boală.

Prietenii sunt șocați după aflarea veștii: ”Nu pot să-mi revin după această veste”

Cristina era o femeie împlinită, cu o familia fericită. Era angajată la o bancă. În paralel, în ultimii ani a deținut și un cunoscut salon de înfrumusețare unde avea mii de cliente.

În următoarele zile ea va fi adusă din Italia pentru înmormântare. . Prietenii și apropiații sunt în stare de șoc. Se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum.

Cel mai emoționant mesaj vine de la o prietenă a Cristinei. Luminița a fost timp de 20 de ani apropiată de femeia decedată recent. Ea nu poate să creadă că o astfel de tragedie s-a putut petrece.

”Dumnezeu să te odihnească în pace draga mea prietenă, my best friend, o prietenie frumoasă de 20 de ani. De când am aflat această veste tristă sunt în șoc, nu pot să îmi revin.

Ne-am văzut în ianuarie am râs, am povestit, m-ai susținut moral să fiu puternică în State (SUA), copiii noștri prieteni de aceeași vârstă. Era totul perfect între noi.

Ești un om minunat și Te iubesc mereu și Dumnezeu are grijă de tine acolo Sus. Am venit acasă să te văd, iar acum vin la Înmormântarea ta. Nu pot să îmi revin. Te iubesc, Cris. Te voi iubi mereu. Dumnezeu să te ierte!”.