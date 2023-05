Ea este femeia care a călătorit în trei țări cu mai puțin de 300 de lei. Trucul prin care a găsit cele mai ieftine bilete de avion

O femeie a călătorit singură în trei țări cu mai puțin de 300 de lei. A folosit un truc simplu care a ajutat-o să găsească cele mai ieftine bilete de avion, iar nu puțini sunt cei care au rămas surprinși de ideea pe care aceasta a avut-o.

Trucul folosit de o femeie pentru a cumpăra cele mai ieftine bilete de avion

Sabina Trojanova, în vârstă de 29 de ani, și-a propus să călătorească în trei țări, cu puțini bani. Și a reușit să facă acest lucru cu mai puțin de 50 de lire sterline, adică echivalentul a aproape 280 de lei. Ce truc a folosit pentru a putea să găsească bilete de avion la prețuri rezonabile?

Sabina Trojanova și-a ales fiecare destinație în parte cu o noapte înainte de zbor. Și se pare că acesta este Cu doar o noapte înainte, femeia a găsit un zbor din Londra spre Dublin cu doar 12,99 lire sterline și a zburat a doua zi dimineață.

A stat acolo două zile, iar mai apoi, din Dublin a plecat către Marsilia, Franța. Pentru acest zbor, ea a plătit doar 17,38 lire sterline, evident biletul fiind achiziționat cu doar o seară înainte de plecare. După Franța a urmat o altă destinație aparte.

Din Marsilia, femeia a plecat în Palma, Spania, iar pentru un bilet a plătit doar 16 lire sterline. Dincolo de faptul că a găsit cele mai ieftine bilete de avion, nici costurile pentru cazare și pentru mâncare nu au fost unele prea mari.

Cât a cheltuit în total femeia vizitând toate cele trei țări

Sabina Trojanova și-a stabilit un buget de 200 de lire sterline pentru fiecare țară. În această sumă intra atât cazarea pentru două nopți cât și zborurile. În total, cele trei țări vizitate, plus mâncarea, zborul, dar și cazarea au ajuns la 612,83 de lire sterline, adică în jur de 3.500 de lei.

Aceasta le-a povestit urmăritorilor săi că și-a dorit să afle dacă poată să găsească cele mai ieftine bilete de avion și dacă poate să călătorească cu puțini bani. Iar în final, rezultatul a fost unul care a uimit-o și pe ea.

De asemenea, aceasta speră ca experiența ei de călătorie să fie de mare ajutor și pentru alte persoane. Oricine poate să călătorească cu bani puțin, dacă știe anumite trucuri, a mai povestit ea, potrivit .

“Intenția mea a fost să iau cel mai ieftin zbor către o țară nouă. Chiar voiam să o fac singură. Am rezervat fiecare zbor cu o seară înainte pentru a afla următoarea mea destinație. Am explorat orașele pe jos. Am vrut să arăt că poți călători ca femeie pe cont propriu.”, a povestit aceasta.

În ceea ce privește recomandările pentru mâncare, femeia s-a bazat pe mâncare tradițională din fiecare zonă. De asemenea, a optat pentru mersul pe jos . În final, alegerile s-au dovedit a fi unele cât se poate de bune.