Ea este femeia care a cucerit Everestul de 10 ori, dar a fost traumatizată de căsnicia cu un român. „Mi-a fost rușine de mine. Vreau să mor”

Lhakpa Sherpa are o poveste de viață incredibilă. Fără școală, a devenit una dintre cele mai cunoscute femei din lume. A cucerit Everestul de zece ori, dar căsnicia abuzivă cu alpinistul român George Dijmărescu aproape a răpus-o.

Cine este Lhakpa Sherpa, femeia care a urcat de 10 ori pe Everest

Lhakpa Sherpa s-a născut în anul 1973, din părinți fermieri, crescători de iaci, din Himalaya nepaleză. Ea a fost unul dintre cei 11 copii ai familiei și a fost crescută într-o vreme în care educația femeilor nu era pusă pe primul loc.

Ea își ducea fratele la școală, călătorind ore întregi printre dealuri, dar nu avea voie să intre în clădire sau să studieze. De aceea, nici până acum nu știe să citească, iar activitățile banale, precum folosirea telecomenzii, sunt dificile pentru ea.

Până la vârsta de 15 ani, ea a lucrat ca însoțitor în expediții montane, ceea ce a ajutat-o să scape de o căsătorie aranjată. Dar după ce a rămas însărcinată într-o scurtă relație în Kathmandu, i-a fost teamă să se mai întoarcă acasă.

L-a cunoscut pe George Dijmărescu când era însărcinată

Chiar dacă era însărcinată, urca în continuare pe munte. Așa l-a cunoscut pe alpinistul și antreprenorul George Dijmărescu. El a scăpat din România, , trecând Dunărea înot.

Astfel, în anul 2002, atunci când el și Lhakpa Sherpa s-au căsătorit, avea deja o viață în SUA. În afară de băiatul cu care alpinista era însărcinată, Nima, ei au mai avut două fete, Sunny și Shiny.

Sherpa, cu un antrenament minim, a urcat de 10 ori pe Everest, ultima din călătorii având loc în 2022. Ea și-a crescut cei trei copii muncind într-un magazin alimentar și ca femeie de serviciu în America.

Asta pentru că mariajul cu alpinistul român s-a dovedit a fi unul abuziv, după cum se arată în documentarul Netflix „Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa”, regizat de Lucy Walker.

„Vreau să le arăt oamenilor că femeile pot face asta”

Lhakpa Sherpa este mândră de film, iar într-un interviu acordat pentru BBC a declarat: „Vreau să le arăt oamenilor că femeile pot face asta”. Cât despre căsnicia sa nefericită, în anul 2004, a avut loc un episod violent

Soții au urcat pe Everest cu un grup de alpiniști din New England. Iar când au ajuns în vârf și au dat de vreme rea, comportamentul lui Dijmărescu s-a schimbat radical și a devenit „ostil”, au povestit martorii.

Jurnalistul Michael Kodas, care a relatat ascensiunea, a prezentat mai multe fotografii în care Sherpa a fost surprinsă zăcând inconștientă. Acesta a povestit că Dijmărescu a țipat: „Ia-ți gunoiul de aici!”, în timp ce o dădea pe soția lui afară din cort.

„Arăta ca un tunet, ca un glonț… George țipa și m-a lovit cu pumnul”, și-a amintit alpinista în documentar. Ea a povestit și ce a simțit în timp ce era inconștientă. „Vocile oamenilor s-au transformat într-o mulțime de păsări. Mi-am văzut toată viața. Zbor aproape de casa mamei mele. Am văzut totul… Mi-a fost rușine de mine. Vreau să mor”.

După ce și-a amintit de copiii ei, și-a dat seama că trebuie să lupte pentru viață. Relația lor nu s-a terminat acolo, dar în 2012, George Dijmărescu a agresat-o din din nou pe Lharka Sherpa.

Cu ajutorul unui asistent social, ea s-a mutat cu fetele într-un refugiu pentru femei abuzate. În anul 2015, au divorțat, iar un an mai târziu a primit custodia legală unică a copiilor.

Viața a fost grea pentru alpinistă

George Dijmărescu a murit în anul 2020, fiind bolnav de cancer, iar Lhakpa Sherpa își dorește să-și câștige existența cu propria compania de ghizi montani și să găsească sponsori pentru ascensiuni.

Dar își amintește că viața nu a fost ușoară după „O, Doamne, da, plâng. Port atât de multe în viața mea. Muncesc din greu, am curaj din greu. Uneori spun: ‘De ce sunt în viață, de ce nu sunt moartă, atât de multe pericole’. Aproape că am fost în rai și m-am întors. Atât de greu. Dar cumva am reușit… Femeia rănită este foarte dură. Nu renunță ușor. Și eu sunt la fel”, a spus Lhakpa Sherpa, conform