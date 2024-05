Ea este femeia care a dat ani de zile ora exactă în România. Cum a fost înregistrat robotul care spunea „la semnalul următor va fi ora”

Pentru că trăim într-o lume a tehnologiei, pare greu de crezut că trebuia să dai un telefon pentru a afla cât este ceasul. Cum arată femeia care rostea ora exactă în România? Înregistrările nu au fost o muncă ușoară.

Ea este femeia care a dat ani de zile ora exactă în România. „La semnalul următor va fi ora…”

Pe vremuri, pentru a afla ora exactă, trebuia să suni la vestitul număr 958. O voce plăcută de femeie spunea „La semnalul următor va fi ora…” și te informa de ora exactă înregistrată la secundă. Toate ceasurile din casă erau reglate după acest Robot: ceasul deșteptător, ceasul cu cuc, pendula și ceasurile de mână mecanice.

Pe vremea aceea nu existau telefoane mobile. Cu toate că pare greu de crezut, românii trebuiau să ridice . Aceasta era singura modalitate de a afla ora exactă.

Vocea caldă de femeie îi aparținea Georgetei Perlea, crainic TVR, care a petrecut două săptămâni în studioul de înregistrări, pentru a completa banda magnetică. Robotul spunea ora exactă de 8641 ori în 24 ore, iar ea a lucrat 6-8 ore pe zi pentru a rosti fiecare oră în parte.

Georgeta Perlea: „Două săptămâni, între 6 şi 8 ore pe zi de înregistrare”

„Îmi amintesc cu multă plăcere, pentru că am făcut un lucru cu pasiune timp de două săptămâni, și dumneavoastră știți ce înseamnă pasiune. Două săptămâni, între 6 şi 8 ore pe zi de înregistrare. Este un lucru destul de migălos pentru că la un moment dat simţeam că mă dor maxilarele de cât spuneam ora exactă. Se spune de foarte multe ori: de 8641 de ori în 24 de ore”, a spus Georgeta Perlea într-un interviu pentru

La un moment dat, conducerea TVR a decis să înlocuiască vocea ei Serviciul telefonic 958 era oferit gratuit de Romtelecom și a putut fi accesat până în 2012. A fost preluat de Orange, devenind 5958 (pentru limba română) sau 5959 (pentru limba engleză).

Robotul telefonic care dădea ora exactă s-a născut în laboratoarele de cercetare ale Catedrei de Electronică, Automatică și Măsuri din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara.

Autorul invenţiei era Lorin Fortună, fost conferenţiar universitar la această instituţie de învăţământ superior.Lorin Fortună a fost onorat cu premiul Academiei Române, însă ulterior a fost deposedat de aceastpă distinție.

„Premiul Academiei Române reprezintă suprema consacrare profesională pentru un inginer. Mă pregăteam să sărbătoresc, când, într-una din zile, am fost anunțat de secretarul științific al Academiei Române din acea vreme, Ștefan Iancu, că premiul meu s-a anulat. Am rămas perplex! Imediat m-am urcat în tren și am plecat la București pentru a cere explicații”, scriu cei de la