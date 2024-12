Ea este femeia care a fost căsătorită cu Mircea Diaconu preț de 44 de ani. A cerut-o de soție la a doua întâlnire

Mircea Diaconu a trecut la cele veșnice astăzi, 14 decembrie 2024, după o luptă lungă cu o boală grea. În vârstă de 74 de ani, actorul a murit răpus de cancer, însă s-a bucurat de o viață ca în filme alături de femeia pe care a iubit-o timp de 44 de ani.

Mircea Diaconu și-a cerut soția de la a doua întâlnire

Cariera sa actoricească, de un succes incontestabil, l-a făcut să aibă parte de dragostea publicului până în ultima clipă de viață. Însă mai presus de afecțiunea fanilor săi , Diana Lupescu, cea care i-a fost alături în ultimii 44 de ani.

Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, când amândoi erau la început de drum profesional. S-au îndrăgostit iremediabil unul de altul, iar la a doua lor întâlnire, Mircea Diaconu a decis că ea este cea lângă care vrea să își ducă restul zilelor. A cerut-o de soție în sufrageria casei ei, iar frumoasa actriță nu a putut decât să accepte propunerea de a fi soția lui.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta. A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău.

Am ajuns acolo, «ai o cafea, că așa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut 41 de ani și ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini”, a povestit Mircea Diaconu, în urmă cu mai mulți ani, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Unde își va dormi somnul de veci

Mircea Diaconu nu a activat doar în domeniul artistic. El a avut o carieră impresionată și în politică. A fost membru în Consiliul Național al Audiovizualului ( ) până în 2004 din partea PD, senator din partea PNL din 2008 până în 2012, europarlamentar independent, membru al Grupului ALDE și vice-președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din 2014 până în 2019. Ba mai mult, el a candidat și în 2019 pentru postul de președinte al României.

Actorul a debutat în cinematografie în 1971 în filmul „Nunta de piatră”, după Ion Agârbiceanu, în regia lui Dan Pița. A cunoscut celebritatea la cel mai înalt nivel după apariția în numeroase filme românești de excepție, printre care „Filantropica”, „De ce trag clopotele, Mitică” sau „Buletin de București”.

A fost și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, dar și director al Teatrului „Nottara” din București, jucând aici numeroase piese.

Trupul luni, 16 decembrie, între orele 12:00 și 16:00, la Teatrul Nottara din București. Ulterior, el va fi înmormântat la cimitirul din Săftica marți, 17 decembrie, într-un cadru restrâns.