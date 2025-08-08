News

Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare

O femeie a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic la locul de muncă. Pentru mulți poate părea job-ul perfect, dar pentru ea a fost o perioadă dezamăgitoare.
Valentina Vladoi
08.08.2025 | 22:30
Ea este femeia care a fost platita timp de 20 de ani ca sa nu faca nimic Parea jobul perfect insa pentru ea sa transformat intro adevarata frustrare
Cum a ajuns femeia să fie plătită 20 de ani fără să facă nimic. Sursă foto: Freepik, LADBible / colaj Fanatik

Femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic a trăit un adevărat coșmar. Aceasta și-a făcut publică povestea și spune că ar fi fost vorba despre o discriminare. Cum s-a întâmplat totul?

Cum a ajuns femeia să fie plătită 20 de ani fără să facă nimic

Laurence Van Wassenhove este protagonista poveștii. Și se pare că în cazul ei se vorbește despre neglijare, indiferență corporativă și impactul emoțional al faptului de a fi invizibil la locul de muncă.

Iar după ce a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic, femeia a decis să dea în judecată compania. Vorbim despre una dintre cele mai mari companii din Europa, iar de aici și cazul devine interesant. Și totuși cum arată povestea femeii?

În 1993, Van Wassenhove s-a angajat în cadrul acestei mari companii plină de ambiția. Dar, după ce a început să aibă probleme medicale, a fost transferată într-un post de secretară, mai puțin solicitant din punct de vedere fizic.

Când a decis compania să nu îi mai dea responsabilități

Părea o ajustare rezonabilă la început. Totul până în momentul în care a devenit clar că compania nu avea intenția de a-i mai da vreodată o muncă semnificativă. Astfel, timp de ani de zile, femeia a venit la serviciu și a stat la birou așteptând.

Aceasta nu avea responsabilități, sarcini și evident, nicio provocare pe partea profesională. Iar deși a cerut în continuare patronilor o schimbare, aceasta nu a fost luată în seamă. Astfel, femeia a ajuns să fie plătită timp de 20 de ani fără să facă nimic.

Van Wassenhove spune că a fost tratată ca un scaun gol cu o plăcuță cu numele ei. „Da, am fost plătită. Dar am fost tratată ca și cum nu aș fi exista”, a declarat ea pentru publicația franceză Mediapart.

Deși situația poate părea absurdă la prima vedere, impactul psihologic a fost unul destul de mare. Izolată de colegii de muncă, lipsită de scop și lăsată să stagneze, Van Wassenhove spune că inactivitatea a dus la o depresie severă.

Ea descrie perioada ca o formă de ștergere socială și emoțională. Pentru ea a fost ca și cum ar fi fost închisă într-un birou izolat fonic, unde nimeni nu-și amintea că ea era acolo, relatează vocal.media.

Femeia a dat în judecată compania

Femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic nu a vrut să lase lucrurile așa, astfel că a dat în judecată compania. În procesul său, ea susține că marea companie nu numai că nu i-a oferit condiții rezonabile pentru limitările sale medicale, dar a marginalizat-o în mod activ timp de două decenii.

Legislația muncii din Franța impune companiilor să depună eforturi de bună-credință și pentru angajații care sunt inapți din punct de vedere medical pentru rolurile lor inițiale. Echipa juridică a lui Van Wassenhove susține că ignorarea ei în totalitate nu a fost doar neglijență, ci și discriminare.

În prezent, cazul femeii este în curs de judecare la tribunalele muncii din Franța. Rămâne de văzut la ce soluție se va ajunge și dacă într-adevăr, instanța îi va da dreptate femeii.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
