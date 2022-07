Ea este femeia care așteaptă un copil cu un bărbat mai în vârstă cu 30 de ani! Ce critici a primit: „E prea bătrân pentru a fi tată”

Mindy Mikla este femeia care se iubește cu un bărbat de 60 de ani, fiind aspru criticată pentru faptul că va deveni mamă pentru prima dată alături de cineva care ar putea să îi fie tată sau chiar bunic.

Mindy și Larry, diferență de 30 de ani. Vor deveni părinți pentru prima dată

Femeia postează des pe rețelele de socializare, acolo unde a anunțat și faptul că va deveni mama pentru prima dată alături de soțul ei, un bărbat în vârstă de 60 de ani.

Influecerul s-a declarat șocat de faptul că a primit o mulțime de comentarii negative referitoare la mai precis din cauză că el este mult mai bătrân – are dublul vârstei sale.

Mindy va naște în decembrie, dar spune că nu a fost pregătită pentru valul de critici care au apărut în mediul online, unii spunând chiar că Larry e „prea bătrân pentru a fi tată”.

„Eram pe YouTube de un an întreg înainte să-l prezint pe Larry, dar când toată lumea a început să întrebe, atunci l-am arătat.

Mulți și-au arătat susținerea, dar am primit și o mulțime de ură și reacții pentru diferența de vârstă, ceea ce a fost un șoc. Nu eram pregătită pentru asta. Acum, desigur, am devenit imună și sunt bine”, spunea ea pentru Truly.

Mindy și soțul său, Larry, s-au cunoscut în anul 2015. Dintr-o întâmplare nefericită la acel moment, s-a ajuns la o căsătorie un an mai târziu.

Mai precis, Larry este ofițer de poliție și a fost printre echipajele sosite la locul unui accident în care a fost implicată viitoarea lui soție.

Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit și încearcă să devină părinți de doi ani.

Aceștia au criticat reacțiile negative ale oamenilor și au spus că nimeni nu a avut curajul să le vorbească deschis despre nemulțumirile referitoare la relația lor și la dintre ei.

„De când am anunțat că suntem însărcinată, a început un nou val de ură, despre cât de egoistă este decizia. Lucrul amuzant despre comentariile de ură este că nu a existat cineva să vină la noi și să ne spună asta personal.

Sunt doar războinici în fața unei tastaturi. Nu ne-au spus-o în față, dar nu au nicio problemă să o tasteze.”, a mai spus Mindy.