Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte

Flavia Faas a intrat în atenția publicului datorită activității sale. Ea este femeia care compune pentru vaci și pentru alte animale domestice. Aceasta susține că așa dau mai mult lapte, postările de pe social media ”vorbind” de la sine de această pasiune.

ADVERTISEMENT

Cine e femeia care compune muzică pentru vaci

Pe rețelele de socializare a atras toate privirile o care face melodii pentru vaci. Foarte mulți se întreabă acum cum arată aceasta, mai ales că este o persoană care pune foarte mult suflet și pasiune în piesele sale.

Se numește Flavia Faas și este o prezență constantă pe Internet, având conturi pe mai multe aplicații de socializare. Compune melodii pentru animalele domestice pentru că în felul acesta, credea ea, produc mai mult lapte.

ADVERTISEMENT

Artista de orgine olandeză merge pe câmp, unde stă alături de vietăți în timp ce pasc. Nu se duce singură, ci cu instrumentele muzicale care le îndeamnă pe animale să fie mai liniștite. Are chitară, acordeon și claviatură.

Merge pe pășuni pentru a compune muzică special pentru vaci. Flavia Faas consideră că „fiecare vacă este diferită”, conform . Crede că versurile sale sunt ideale pentru o producție mai bună de lapte.

ADVERTISEMENT

Pe ce studii se bazează femeia care compune muzică pentru vaci

Femeia care compune muzică pentru vaci nu se bazează doar pe intuiție. Flavia Faas a cercetat de-a lungul timpului situația și a descoperit studii care susțin activitatea pe care o desfășoară constant pe pășuni.

ADVERTISEMENT

Aceasta se folosește de știință pentru a observa cum reacționează animalele la diferite instrumente muzicale. Și-a propus să creeze o formă de comunicare între muzician și vacă, astfel încât animalul să facă mai mult lapte.

„Știm că vacilor le place muzica, dar cercetările pe această temă s-au concentrat în principal pe stimularea producției de lapte; ruminația crește, iar stresul scade”, a mai spus compozitoarea olandeză.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, femeia a subliniat faptul că i se pare interesant să studieze ce le place vacilor. E foarte curioasă să afle ce le face curioase pe aceste animale domestice pentru a avea o producție mai bună de lapte.

Rezultatele cercetărilor în privința muzicii pentru vaci

De-a lungul timpului au fost efectuate mai multe cercetări care aprofundează ceea ce femeia din Olanda face pentru vaci. Influența muzicii asupra producției de lapte nu este o nouătate, ci datează de mai bine de 20 de ani.

Spre exemplu, cercetătorii de la Universitatea din Leicester au descoperit cât de eficientă este compoziția muzicală asupra vacilor. Oamenii de știință s-au folosit de tempo-ul lent al operei „Pastorale” de Ludwig van Beethoven și au rămas uimiți de rezultate.

Specialiștii de la acea vreme au realizat că opera în cauză a crescut producția de lapte a unei vaci cu trei procente. Un alt studiu a avut la bază o vacă din rasa Holstein-Friesian, care a ascultat muzică o zi întreagă.

Fără muzică, aceasta producea 24 de litri de lapte pe zi. În momentul în care a beneficiat de ritmuri mai rapide precum „Venus” de Bananarama sau „Horny” de Hot’n’Juicy, producția a scăzut cu peste jumătate de litru.

În schimb, cercetătorii au observat că lucrurile sunt diferite în cazul pieselor mai lente. În acest sens s-a folosit melodia „Bridge Over Troubled Water” de Simon & Garfunkel, care a crescut producția de lapte cu aproximativ o zecime de litru.

Și acesta nu este singurul efect pozitiv al muzicii asupra vacilor. Un studiu al Universității din Pretoria, Africa de Sud, a descoperit că vacile Holstein au un nivel de stres diferit, în funcție de muzica pe care o ascultă pe pășuni. Cercetătorii au apelat la 9 animale, care au fost împărțite în 3 grupuri.

Trei au ascultat muzică non-stop, iar trei au stat fără muzică. Restul de trei au ascultat muzică doar în timpul mulsului. În final, grupul cu muzică constantă a avut niveluri de stres semnificativ mai mici și a produs cu până la doi litri mai mult lapte la fiecare muls.

Moosic, fenomenul viral care face vacile vedete

Femeia care compune muzică pentru vaci pare să fie o sursă de inspirație și pentru alte persoane. Recent, a început să apară o nouă formă de artă care a primit denumirea de Moosic. Fenomenul face furori pe social media, mai ales pe TikTok.

Unul dintre artiștii care a prins acest curent inedit este muzicianul irlandez Sharon Shannon. Acesta apare în timp ce cântă la acordeon pentru vacile din comitatul Cork. Un fan din mediul virtual a numit spectacolul „Moosic”.

Și în Danemarca violonceliștii de la Școala Scandinavă de Violoncel au susținut concerte speciale. Spectacolele s-au adresat vacilor Hereford, metoda dovedită științific fiind perfectă pentru a reduce stresul. În plus, stimulează producția de lapte.

Cu toate acestea, observațiile au mai arătat că există anumite diferențe între rasele de vaci. Holstein par mai receptive la muzică, în timp ce Montbéliardes rămân impasibile. Totodată, animalele reacționează mai puțin la chitară și sunt mai receptive la saxofon.