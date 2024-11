Ea este femeia care i-a stat alături lui Gabriel Cotabiță până în ultimele clipe. Între cei doi era o diferență de 27 de ani. „I-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit”

Gabriel Cotabiță a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Alina Gabriela Munteanu, deși exista o diferență de ani buni între ei. Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu s-au întâlnit prima data în 2010, după un spectacol susținut de artist.

Dragostea nu a avut vârstă

Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu s-au căsătorit în 2016, demonstrând că, în ciuda unei diferențe de 27 de ani între ei, dragostea nu are vârstă. Gabriel Cotabiță a fost tatăl a trei fete, Aela, Eliza și Milena. După ce a fost căsătorit 19 ani, celebrul artist care împlinise 69 de ani, a decis să-și unească destinul cu Alina Gabriela Munteanu, astfel că, în 2016, cei doi au devenit .

ADVERTISEMENT

Cu timpul, a relatat Alina a dorit să aibă și un copil. „Poarta e deschisă şi vedem cum dă Dumne­zeu. Dacă e să luăm în calcul ultimii doi ani şi perioada din prezent, clar nu. Trebuie să ajun­gem la o stabilitate, după aceea mai vedem”, declara Alina în urmă cu un an.

Despre acest subiect, Gabriel Cotabiță declara. „Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. (…) Aş vrea să o văd mamă, dar nu din altă viaţă, adică după ce plec eu”.

ADVERTISEMENT

„Mi-a răspuns pe Facebook”

Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu s-au întâlnit prima data în 2010, după un spectacol susținut de artist. Alina a povestit cum, după ce i-a dat un mesaj pe Facebook, a primit răspuns chiar de la Gabriel, nu de la altcineva din staff-ul de PR.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.

ADVERTISEMENT

Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat ‘La mulţi ani!’. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul ‘Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător’. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, a relatat Alina pentru OK! Magazine.

Alina spunea că nu a avut nici o problemă din cauza faptului că cele trei fete ale lui Gabriel, Eliza, Aela și Milena sunt cumva din aceeași generație cu ea. Mai mult, ea s-a înțeles perfect cu fetele artistului, cu care se întâlnea deseori.

ADVERTISEMENT

„Cu Eliza m-am văzut constant pentru că ea locuia cu Gabi când l-am cunoscut eu. Pe Milena am văzut-o ceva mai rar, pentru că a stat în Italia o vreme. Iar cu fiica cea mare ne vedem tot rar, pentru că are doi copii şi stă în Ştefăneşti. Dar facem toate sărbătorile împreună”, declara ea pentru sursa citată.

Gabriel Cotabiță a încetat din viață, sîmbătă, în urma unui accident vascular, vestea tristă fiind confirmată și de compozitorul , care a fost unul din apropiații artistului.