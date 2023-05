Ea este femeia care l-a înnebunit pe Mihai Eminescu. Veronica Micle nu a fost singura iubire a poetului. ”Aș fi pătruns înăuntru și te-aș fi omorât”

Ea este pe prozatorul originar din Botoșani. Veronica Micle nu a fost singura iubire a poetului. „Aș fi pătruns înăuntru şi te-aş fi omorât”, spunea la un moment dat cea de care se îndrăgostise jurnalistul.

Ea este a doua dragoste a lui Mihai Eminescu. Nu doar Veronica Micle i-a furat inima. Ce dezvăluiri a făcut femeia despre autor

Mite Kremnitz este a doua dragoste a lui Mihai Eminescu, pe care poetul a întâlnit-o pentru prima oară în timpul unei despărțiri de Veronica Micle. Cumnata lui Titu Maiorescu şi soţia doctorului Wilhem Kremnitz era de origine germană și blondă.

La vremea respectivă prozatorul lucra la ziarul conservator Timpul. S-a văzut prima dată cu aceasta la una dintre seratele literare date de academician. Ulterior, s-au mai întâlnit la cenaclul Junimea şi la Palatul Regal. Apoi, femeia l-a angajat pe poet să o învețe limba română.

În acea perioadă s-a îndrăgostit de ea. A fost vrăjit pe loc de scriitoarea pe numele său real Marie Charlotte von Bardeleben, însă aceasta nu i-a răspuns deloc la sentimente. Prozatorul român a luat-o prin surprindere cu un sărut la una dintre lecții.

Din păcate, nemțoaica nu a fost deloc impresionată de gesturile de afecțiune ale lui Mihai Eminescu. Acest lucru a ieșit la iveală din memoriile sale în care a relatat mai multe întâmplări. Mite Kremnitz nu i-a împărtășit sentimentele.

„Într-adevăr, într-o vară, când dragostea sa ameninţa să degenereze în turbare, el îmi spuse după o zi în care zăcusem în pat din cauza unei migrene: «Ieri după masă am venit la dumneata, am trecut prin toate odăile, şi am ajuns la uşa d-tale, însă am găsit-o închisă; altfel aş fi pătruns înăuntru şi te-aş fi omorât».

Afară de aceasta mai observasem la el o imposibilitate de a se stăpâni”, nota scriitoarea în Amintiri fugare despre Eminescu, notează . Poetul pe care l-a respins din cauza condiției sociale i-a dedicat ulterior poezia intitulată Atât de fragedă.

Mihai Eminescu, decepționat în dragoste de Mite Kremnit

Mihai Eminescu avea să fie decepționat în dragoste de Mite Kremnit care credea că jurnalistul era o persoană care nu se putea stăpâni și care era mereu la un pas de nebunie. Idila celor doi s-a încheiat din cauza geloziei lui Titu Maiorescu.

Cel de-al 23-lea prim-ministru al României între anii 1912 – 1914 l-a întâlnit frecvent pe poet în casa poetei, lucru care l-a făcut să ia atitudine. Așa a ajuns să-i spună femeii că jurnalistul nu a întrerupt legătura cu Veronica Micle.

După acest episod Mite Kremnit a plecat din țară și s-a stabilit la Berlin. A avut o activitate literară care a cuprins numeroase traduceri în limba germană din operele scriitorilor români, printre care şi Mihai Eminescu. A încetat din viață pe 18 iulie 1916.

Aşadar, Mihai Eminescu, unul dintre cei mai mari poeți români, a rămas cunoscut și datorită vieții sale tumultuoase. O viaţă marcată de iubiri intense și relații controversate. Printre femeile care i-au marcat viața se numără Veronica Micle și Mite Kremnitz, ambele iubite și muze ale poetului. Corespondența dintre Eminescu și Mite Kremnitz dezvăluie o altă față a vieții sale. De remarcat că scandalul din viața sa a atras mereu atenția publicului. Poeziile sale despre iubire rămân unele dintre cele mai frumoase din literatura română și păstrează vie amintirea acestor mari iubiri ale sale.