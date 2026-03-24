Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB

Florin Gătăjean, fostul avocat al lui Gigi Becali, a făcut o dezvăluire suprinzătoare despre trecutul și credința patronului FCSB. Cui ar trebui să-i facă latifundiarul din Pipera, de fapt, o biserică
Cristian Măciucă
24.03.2026 | 14:15
Ea este femeia careia Gigi Becali ar trebui sai faca o biserica Anuntul facut de fostul avocat al patronului FCSB
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB. FOTO: Fanatik
Florin Gătăjean, zis Pațanu’, este un om care l-a cunoscut îndeaproape pe Gigi Becali (67 de ani). Fostul avocat al patronului FCSB a vorbit la FANATIK RAPID despre credința latifundiarului din Pipera, dar și despre influența majoră pe care mama acestuia a avut-o asupra lui. În opinia lui Pațanu’, Alexandrina Becali ar merita mai mult decât orice gest simbolic făcut până acum de Becali.

Mama lui Gigi Becali, lăudată de fostul avocat al patronului FCSB

Alexandrina Becali (96 de ani) este originară din Bulgaria și împreună cu Tase, soțul ei, născut în Albania, au avut împreună trei copii: Dorina, Dominica și George. Din nefericire, atât partenerul ei de viață, cât și fiica cea mare s-au stins din viață în urmă cu mai mulți ani. Gigi Becali vorbește foarte rar despre mama lui și, în general, despre familie. A făcut-o însă Florin Gătăjean, fostul avocat al patronului de la FCSB.

„Gigi e un băiat de caracter extraordinar. Și el sfințit acum. I-am zis eu odată, ‘Băi, Gigi, ce tot dai la popii ăștia?’ ‘Lasă, Pațane, că se roagă pentru mine’. ‘Păi ce, au firul scurt cu Dumnezeu, de ce nu te rogi tu?’ Canonizată e maică-sa. Aia, adevărat e sfântă. Eu am cunoscut-o. Când mi l-a dat prima dată Giovanni să îl apăr, am cunoscut-o pe maică-sa, într-adevăr e sfântă, mama lui Gigi. Credincioasă până la Dumnezeu.

El, nu ai văzut, face crucea aia până la pământ. ‘Fă, mă, Gigi, crucea, normal, la piept’. Credința nu se arată, nu se afișează, ce face el. Maică-sa, da. Nu s-a arătat niciodată. Acolo, credință adevărată. Ei ar trebui să îi facă o biserică, nu să dea la popi. Dar el e de bună credință și de caracter”, a dezvăluit Florin Gătăjean, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Aşa e tradiţia la noi, la machedoni, e important să ai băiat. Şi mama s-a rugat nouă luni de zile ca să aibă un băiat cu stea în frunte, îmi povestea ea. Şi m-a născut pe mine. Şi eu astăzi cred că m-a născut cu stea în frunte. Pentru că nu se poate să îi ofere Dumnezeu atât noroc şi avere unui om” – Gigi Becali

Gigi Becali, biserică de zeci de milioane de euro în Pipera

Între timp, Gigi Becali s-a apucat să construiască o adevărată catedrală în Pipera. Este proiectul de suflet al boss-ului de la FCSB, în care, până anul trecut, a investit deja peste 10 milioane de euro. Latifundiarul din Pipera este convins că biserica pe care o ridică din propriul buzunar va fi cea mai frumoasă din lume. Potrivit miliardarului, fondul fiecărei picturi va fi realizat exclusiv din aur.

„Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii, adică…nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de 10 ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior. Nu puteau să facă ei la catedrală ce fac eu, pentru că mai costa încă o dată cât costă ea.

Eu îmi permit, eu pun mult aur, fac fond de aur, fac sfinții, iar culoarea aia din spatele sfinților, fondul, va fi de aur. Va străluci toată. Dacă numai sonorizarea costă 800.000 de euro… Ca să fie sunet, când zic ei Evanghelia se va zgudui tot, orice inimă și ureche care va asculta”, a declarat patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
