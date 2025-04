Ea este femeia cu care s-ar căsători Cătălin Botezatu: “Una dintre cele mai frumoase pe care le-am cunoscut”

Cine este femeia cu care Cătălin Botezatu ar fi dispus să se căsătorească. Singura iubită pe care creatorul de modă nu a putut să o uite niciodată. Inclusiv mama lui a ținut foarte mult la ea.

Femeia care i-a furat definitiv inima lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a fost multă vreme unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz. Creatorul de modă a avut multe relații sonore și s-a iubit cu femei frumoase, însă, una singură i-a rămas la inimă.

Cătălin Botezatu a fost mereu sincer și a vorbit deschis despre relațiile sale. Creatorul s-a afișat la braț cu fotomodele, cu vedete și aproape că niciuna dintre partenere sale nu a scăpat de atenția publicului.

În ciuda faptului că a fost mereu înconjurat de iubite frumoase, nu toate i-au rămas la inimă. Cătălin Botezatu a recunoscut că o singură femeie care a trecut prin viața lui l-ar convinge să se căsătorească cu ea. Este vorba despre o fostă iubire din trecut, pe care inclusiv mama designerului a îndrăgit-o.

Cătălin Botezatu a recunoscut că s-ar căsători cu Tania Budi

F este nimeni alta decât Tania Budi. Cei doi au format un cuplu la începutul anilor ’90, iar relația lor a fost intens mediatizată. Chiar dacă părea făcuți unul pentru celălalt, povestea lor de dragoste nu a rezistat trecerii timpului.

Ori de câte ori are ocazia, și folosește cele mai frumoase cuvinte la adresa ei. Creatorul de modă a recunoscut în nenumărate rânduri că Tania Budi nu a ajuns doar la inima sa, ci a fost îndrăgită și de mama lui.

”Tania Budi este una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am cunoscut și cele mai calde, cu o personalitate aparte. Este una dintre femeile perfecte. M-aș însura cu ea, da! Și așa mama e disperată că nu am rămas cu Tania Budi, că nu mi-a făcut un copil. Pe Tania mama a iubit-o cel mai mult.”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu are o relație cu Nicolle Fota

În prezent, Cătălin Botezatu se iubește cu Nicolle Fota. La început, designerul a fost destul de discret cu relația sa, însă, nu a putut să o țină prea mult timp ascunsă de public pe frumoasa lui iubită.

Cei doi s-au cunoscut în timpul unui concurs și formează un cuplu de câteva luni de zile. Nicolle Fota are 18 ani, iar diferența de vârstă dintre ea și Cătălin Botezatu a stârnit multe controverse.

”Eram obișnuită cu el și cumva lumea îl percepe total diferit. El este un om foarte bun, este cel mai bun om pe care l-am întâlnit. Ce am găsit în el nu am găsit în toți băieții cu care am interacționat.”, a declarat Nicolle Fota, pentru Știrile Antena Stars, potrivit