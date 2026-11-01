Ea este fosta iubită transgender a lui Kylian Mbappe. Cum arată, de fapt, bărbatul transformat în femeie

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Ines Rau este fosta iubită transgender a celebrului atacant Kylian Mbappe. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu 4 ani, în prezent sportivul având o relație cu actrița Ester Exposito. Iată cum arată, de fapt, bărbatul care s-a transformat în femeie încă din copilărie.

Cine e fosta parteneră transgender a lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe (27 ani) a pierdut Balonul de Aur la o diferență extrem de mică de Harry Kane (33 ani). France Football a făcut publice rezultatele votului celor 100 de jurnaliști care au participat la anchetă. . Din păcate, aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă starul lui Real Madrid.

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Numele francezului a apărut într-un , care vizează o fostă legătură amoroasă din anul 2022. Ines Rau, o actriță cunoscută în Franța, a făcut dezvăluiri de senzație. A mărturisit că sportivul nu știa la început că este transgender. Aceasta a avut încă din copilărie sentimentul intern și profund al unei femei, deși s-a născut bărbat.

Procesul de tranziție este unul amplu și include mai multe etape. Una dintre acestea ar fi schimbarea numelului, precum și aspectul din punct de vedere social. De asemenea, un alt pas constă în modificarea tuturor actelor de identitate și a documentelor oficiale. Totodată, cei care doresc să facă această transformare au nevoie de o terapie hormonală de substituție.

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În aceeași notă, aceștia pot apela la diverse intervenții chirurgicale de afirmare a genului. Momentan, aceste variante nu sunt accesate de toate persoanele trans, unii nu și le doresc în mod neapărat, în timp ce alții nu le pot face din lipsa banilor. Fosta iubită transgender al lui Kylian Mbappe este un caz fericit în acest sens. Modelul francez a început tratamentul hormonal în adolescență. Ulterior, tânăra a recurs la schimbarea de sex. Avea doar 16 ani când a luat această decizie radicală. La un moment dat, a povestit că a recurs la intervenția chirurgicală pentru că a beneficiat de sprijin deplin din partea părinților săi.

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Cu ce se ocupă fosta iubită transgender al lui Kylian Mbappe

Ines Rau a dezvăluit că a făcut pasul de la bărbat la femeie pentru că a fost inspirată de povestea de viață a modelului trans britanic Caroline Cossey. Fosta iubită transgender a lui Kylian Mbappe a mărturisit că imediat după operație a început să trăiască ca o femeie, dar a ales să nu-și expună public identitatea transgender până la vârsta de 24 de ani. Acela a fost momentul în care a vorbit deschis despre tranziția sa. Astfel, tânăra a devenit cunoscută la nivel mondial. A intrat în istorie ca primul model transgender care a fost desemnat Playmate of the Month în revista Playboy, în ediția din noiembrie / decembrie 2017.

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De atunci și-a construit o carieră în modă, reușind să semneze contracte importante. A colaborat cu branduri de renume internațional și a defilat pentru branduri de top. Printre cele mai renumite se numără Balmain, Saint Laurent, Armani și Jean Paul Gaultier. De asemenea, a pozat pentru multiple mărci.

A fost chiar și ambasador pentru L’Oréal Paris. A reușit să se impună în industria modei din Paris și New York, lucrând cu branduri mari. În prezent, este o figură importantă care luptă pentru incluziune și diversitate. În afară de parcursul în modă și-a descoperit pasiunea pentru actorie, înclinația artistică îndreptându-se și spre scris.

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În anul 2018 Ines Rau a lansat o carte intitulată Femme. Aceasta este, de fapt, o autobiografie emoționantă și un manifest pentru libertate, acceptare și identitate. Mai mult, fosta parteneră transgender a fotbalistului Kylian Mbappe a jucat în producții precum Vernon Subutex sau Emily in Paris. Totodată, tânăra activează ca DJ.