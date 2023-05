Ea este îndrăgita artistă populară care s-a prăbușit pe scenă. A căzut pe spate, peste orchestră

Viața de artist nu este una ușoară. Sunt multe sacrificii pe care trebuie să le faci de dragul carierei, iar unele momente stânjenitoare sunt de neevitat. O renumită interpretă de folclor a căzut peste orchestră, chiar în timp ce cânta pe scenă. Cum s-a produs totul și care a fost reacția ei?

Cântăreața care a căzut peste orchestră, chiar în timpul unui spectacol

Oana Bozga Pintea este una dintre cele mai iubite soliste de muzică populară, iar la finalul lunii aprilie . Chiar în timpul unui spectacol, în timp ce cânta în fața oamenilor, pe scenă, s-a prăbușit peste orchestră.

Totul s-a produs la Sadova, în timpul Festivalului 10 pentru folclor. La eveniment, Oana Bozga Pintea era acompaniată de Orchestra Ciprian Porumbescu. La un moment dat, s-a gândit să facă un pas în spate pentru a comunica cu dirijorul, însă…a alunecat pe o husă și s-a dezechilibrat.

După căzătură, Oana Bozga Pintea nu a mai cântat câteva secunde, dar nu și orchestra. Tot în câteva secunde, . ”Se întâmplă și la case mai mari”, a fost reacția ei după incident, ușor amuzată.

Într-un interviu pentru , artista a declarat că se bucură de faptul că nu a stricat momentul, deși a căzut. Mai mult, i se pare totul amuzant, încât l-a făcut public pe rețelele de socializare. L-a privit de mai multe ori și a râs până când a făcut ”febră musculară la abdomen”, conform spuselor ei.

”Cum spune si melodia mea, chiar sunt stapana si tocmai de aceea nu am avut nicio clipa vreo retinere sau vreun sentiment de retinere ca sa-mi continui cantecul. Nu am facut ceva rusinos sau vreun lucru rau, pur si simplu s-a intamplat si asta e, cantecul a mers mai departe (…)

Am apreciat foarte mult faptul ca orchestra nu s-a oprit, a fost un punct in plus pentru mine ca asa am reusit sa-mi cant piesa pana la sfarsit. Viata merge mai departe orice s-ar intampla! Trei zile am ras incontinuu, aveam febra musculara la abdomen de cat am ras pe tema asta.

M-am amuzat maxim si chiar ma bucur ca sunt o persoana spirituala si ca am putut sa-i fac pe atatia oameni sa rada sau sa-si schimba starea dupa ce au urmarit filmuletul cu patania mea. Nu este important cum cazi, ci cum te ridici! Este vorba despre o lectie de viata dupa care ne putem ghida toti”, a explicat Oana Bozga Pintea pentru sursa menționată.

Nu este primul moment stânjenitor al artistei. Ce a mai pățit în trecut pe scenă

În trecut, Oana Bozga Pintea s-a mai confruntat cu un episod similar cu cel de la finalul lunii aprilie. În timp ce era pe scenă, a rămas cu tocul pantofului blocat în podea. Din fericire, unul dintre colegi i-a sărit în ajutor, iar Oana și-a putut vedea mai departe de număr și atunci.