Ea este jucătoarea din WTA care e plină de bani. Familia ei are miliarde de dolari

ADVERTISEMENT

E considerată cea mai bogată jucătoare de tenis din WTA. Jessica Pegula este o sportivă originară din Statele Unite ale Americii cu o familie care deține miliarde de dolari. A reușit să-și câștige respectul, în ciuda faptului că i s-a spus în repetate rânduri că a ajuns în acest punct datorită tatălui său.

Cine este cea mai bogată jucătoare WTA

Jessica Pegula (32 de ani) este una dintre cele mai bune tenismene la nivel mondial. În momentul de față, ocupă locul 5 în clasamentul WTA, după ce în anul 2022 fusese clasată pe locul 3. De asemenea, o perioadă destul de lungă jucătoarea de tenis a fost lider mondial la dublu.

ADVERTISEMENT

A atins această performanță importantă cu foarte multă muncă, în ciuda faptului că de regulă ajung lider mondial la dublu doar cele mai bune sportive care evoluează și la simplu. Până acum nu a câștigat niciun titlu de Grand Slam în carieră. Cu toate acestea, a jucat o finală la US Open, în 2024.

A reușit să atingă performanțe înalte, însă puțini știu că este fiica unui miliardar american pe nume Terry. Acesta este proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL). Familia sportivei din Statele Unite ale Americii are o avere estimată la valoarea de 6,6 .

ADVERTISEMENT

Potrivit Forbes, tatăl său este un miliardar cu afaceri cu petrol și gaz. Se găsește în top 400 cei mai bogați oameni din lume, dovadă că de-a lungul anilor a putut să-i asigure fiicei sale mediul propice pentru a practica tenisul de performanță. Jessica Pegula joacă încă de la vârsta de 7 ani.

ADVERTISEMENT

Așa se face că tenismena nu are nicio grijă din punct de vedere financiar. Acesta este unul dintre motivele pentru care își permite să-și urmeze toate pasiunile. În urmă cu puțin timp, sportiva și-a lansat un podcast, alături de Desirae Krawczyk (locul 28 WTA la dublu), Madison Keys (locul 18 WTA) și Jennifer Brady (locul 744 WTA).

În cadrul acestui podcast, internauții au aflat cum i se spune sportivei. Aceasta este numită Dafu, care în traducere în engleză înseamnă „Big Rich”, adică mare bogătaș.

ADVERTISEMENT

A ajuns în finala de la US Open

a simțit mereu că are o presiune imensă pe umeri. A trebuit să muncească de două ori mai mult pentru a demonstra că are talent și că nu este doar fiica unui miliardar celebru. S-a gândit de multe ori să se retragă din circuitul competițional, însă nu a făcut acest lucru.

Din fericire, a ajuns în finala de la US Open 2024, fiind motivată să continue. A fost la un pas să-și vadă visul îndeplinit, doar că a dat peste o jucătoare de tenis mai puternică. A fost învinsă de Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial la ora actuală.

„Nu știu dacă am crezut cu adevărat că se va întâmpla vreodată să ajung în finala unui Grand Slam, dar cu siguranță au fost momente în care nu am vrut să mai joc tenis, nu știam dacă vreau să mai fac asta.

Am trecut prin momente foarte joase din punct de vedere al mentalului. Am avut multe dubii, multe gânduri de a renunța, dar până la urmă m-am întors mereu, mereu am arătat că pot să fac lucruri importante, mă pricep să fac asta.

Am avut parte de o mulțime de provocări, dar, cumva, întotdeauna am crezut că sunt capabilă să rezolv problemele. Mi-am repetat mereu că pot, acest tip de încredere mă ajută să am liniște sufletească.

Este ceva incredibil, un vis din copilărie, este ceea ce mi-am dorit mereu. E multă muncă în spate, nici nu vă puteți imagina cât de multă. Sunt foarte fericită că sunt în finală, dar acum obiectivul e de a câștiga titlul.

Dacă mi-ar fi spus cineva la începutul anului că voi fi în finala US Open aș fi râs mult, pe vremea aceea nu-mi trecea așa ceva prin cap”, a mărturisit Jessica Pegula, după finala US Open, potrivit .

De ce nu doarme niciodată la hotel

E cea mai bogată jucătoare de tenis din lume, însă Jessica Pegula a explicat care este motivul pentru care nu doarme niciodată la hotel, alături de celelalte sportive, în timpul competițiilor. Americanca este recunoscută pentru aceste gesturi, zburând la turnee cu un avion privat.

„Dumnezeule, să fiu departe de toți ceilalți este un lucru extraordinar pentru mine. Pur și simplu am simțit că nu mai pot sta în hoteluri cu ceilalți jucători. Cred că asta a declanșat toată situația. Când stai la un hotel unde participi la un turneu, simți că e foarte epuizant din punct de vedere mental.

Nu e ca și cum aș avea vreo problemă cu cineva. Dar imaginează-ți că lucrezi cu cineva, nu vrei neapărat să iei și micul dejun cu acea persoană, să te și antrenezi cu ea, să mergeți la vestiar, la fizioterapeut, apoi să o vezi și în lift, și pe holuri.

Oamenii nu cred că își dau seama, dar asta nu ar trebui să se întâmple. Nu cu persoanele cu care lucrezi și concurezi în fiecare săptămână. Jucăm aproape săptămânal împreună, așa că toate detaliile menționate anterior te fac să îți pierzi controlul”, a spus Jessica Pegula, conform .