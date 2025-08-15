Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei

Foarte multă lume a aflat povestea tragică a unei care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Ea este Madia, tânăra care a murit după ce a fost lovită de o creangă de copac, în parc. A împins copilașul din calea ei chiar sub privirile soțului.

ADVERTISEMENT

Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani

Madia Kauser, în vârstă de 32 de ani, este femeia care a murit în locul fiicei sale de 5 ani. Tânăra se afla la plimbare împreună cu partenerul de viață, Wasim Khan, și cei doi copii. Nimic nu avea să prevestească finalul tragic.

Viața familiei s-a schimbat într-o fracțiune de secundă după ce o creangă din copac s-a desprins și a căzut. Tragedia a avut loc în Parcul Național Witton din Blackburn, Lancashire. Creanga copacului a izbit-o din plin pe mama eroină.

ADVERTISEMENT

Aceasta a reușit să împingă căruciorul în care se afla copilul său, dar nu a mai avut timp să reacționeze pentru a-și salva viața. Soțul său a privit disperat întregul moment, fiind la o distanță foarte mică de parteneră.

Bărbatul își amintește că juca fotbal împreună cu fiul său de 9 ani. A încercat să-i acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței, privind cu oroare cum mama copiilor săi, Madia, se luptă între viață și moarte.

ADVERTISEMENT

„Jucam fotbal cu fiul meu și am șutat mingea în direcția greșită și mă îndreptam după ea. Am auzit un trosnet și copacul a căzut pur și simplu. Nu bătea vânt, nimic.

ADVERTISEMENT

A fost lovită de o creangă, dar aceasta avea în spate toată greutatea copacului și de aceea consiliul a trebuit să o taie. M-am repezit la ea. Am încercat să o salvez, încă respira”, a explicat Wasim pentru .

ADVERTISEMENT

La fața locului au ajuns medici și asistente de la spitalul local. Cadrele medicale au sosit într-un interval de numai 6 minute, dar din păcate nu au mai putut face nimic pentru femeia lovită de creanga copacului. Aceștia au fost nevoiți să constate decesul.

Autopsia a scos la iveală faptul că femeia avea fracturi în zona pieptului. Raportul medical a mai arătat și că plămânii erau afectați într-o proporție foarte mare, motiv pentru care organismul a cedat la scurt timp după impactul fatal.

Cum o caracterizează bărbatul pe regretata soție

Wasim traversează o perioadă nefastă, însă are numai cuvinte de laudă pentru regretata sa soție. Bărbatul spune că partenera de viață nu era doar frumoasă, ci și o persoană extrem de fidelă relației de cuplu.

„Era cea mai frumoasă și loială persoană pe care ți-ai dori vreodată să o întâlnești. Era iubită de mulți, dar mai ales de copiii ei. Am rămas aici fără ea. Ultima fotografie pe care a postat-o pe Snapchat a fost cu un copac.

A făcut-o când ieșeam din parc. Copacul de care a fost lovită stătea drept, nici măcar nu se apleca, apoi pur și simplu s-a prăbușit”, a mai spus bărbatul, mai arată sursa menționată anterior.

Copiii femeii, traumatizați de tragedia din parc

Un unchi din familia femeii care pentru fetița ei de 5 ani a declarat că cei mici sunt traumatizați. Nu le vine să creadă că mama lor a încetat din viață după ce a fost lovită de o creangă căzută din copac.

„Fetița ei mi-a spus că mama ei a împins-o la o parte când creanga a căzut. Băiatul mai mare mergea cu tatăl său în față și nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. Este foarte greu pentru copii.

Nu cred că vor mai merge vreodată în parcul acela”, a transmis fostul primar și consilier local Zamir Khan.

Un purtător de cuvânt al poliției din Lancashire a declarat că moartea femeii nu este tratată ca fiind suspectă. În momentul de față apropiații se pregătesc de înmormântare. Madia va fi condusă pe ultimul drum de numeroase persoane.

În altă ordine de idei, consiliul local a luat decizia de a tăiat copacul care i-a adus sfârșitul mamei. De asemenea, autoritățile au tăiat multe dintre crengile copacilor din apropiere, mai ales ramurile care erau uscate.