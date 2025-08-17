Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de ani de închisoare

Timp de mai bine de 5 ani o femeie și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Ea este „vampir” care și-a crescut micuții în condiții greu de imaginat pentru oameni. Pentru ce a primit, de fapt, 40 de ani de închisoare din partea judecătorilor.

Jorden Borders, în vârstă de 35 de ani, a intrat în atenția oamenilor din cauza atrocităților la care și-a supus cei trei copii. Supranumită de autorități drept mama ”vampir” aceasta a recurs la numeroase acte de cruzime.

Multe dintre acțiunile sale le-au pus celor mici viața în pericol. Anchetatorii au rămas șocați când au descoperit că scotea sânge din organism cu diverse dispozitive din casă. A folosit catetere mici și mari, pentru a înțepa venele de pe corp.

A spart inclusiv venele de pe piept sau pe gât pentru a lua sânge din corpul fiului său de numai 9 ani. În plus, obișnuia să păstreze sângele într-un pahar și apoi îi obliga pe ceilalți copii să-l arunce în vasul de toaletă.

Procesul avea loc de fiecare dată când băiatul avea programare de medicul de familie. În felul acesta cadrul medical nota în dosarul medical faptul că are niveluri periculos de scăzute de hemoglobină. Acest aspect i-a determinat pe cei din spitalul local să alerteze autoritățile.

Ulterior, oamenii legii au obținut un mandat de percheziție pentru casa lui Jorden Borders. Mama ”vampir” din Crosslake a fost arestată în cele din urmă în noiembrie 2022, asupra sa planând mai multe acuzații grave.

Mama ”vampir” condamnată la 40 de ani de închisoare

Mama ”vampir” a fost dusă în fața judecătorilor pentru că și-a supus la chinuri cumplite. Îi lăsa afară când temperaturile erau foarte scăzute, fără haine, până când simțeau că nu mai pot rezista. Le lua mâncarea și îi amenința în mod regulat că îi omoară.

Astfel, a primit o propunere de arestare pentru 11 capete de acuzare. Probele care au fost aduse împotriva ei au inclus o acuzație de tentativă de omor. Potrivit Biroului Procurorului General din Minnesota a mai primit acuzații la trei capete de acuzare de tortură a copiilor.

În dosarul său mai apar trei capete de acuzare de urmărire și patru capete de acuzare de furt prin reprezentare falsă. Toate acestea au făcut ca Jorden Borders să fie condamnată la aproape 40 de ani de închisoare.

Își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de stat, unde condițiile sunt foarte dure. Mai mult decât atât, mama ”vampir” a fost găsită vinovată de fraudarea programului Medicaid din Minnesota cu 18.000 de dolari, pentru că i-a inventat anumite simptome unuia dintre cei trei copii.

Părerea judecătorilor despre faptele mamei ”vampir”

Copiii le-au spus judecătorilor prin ce au trecut de-a lungul timpului din cauza mamei lor. Unul dintre aceștia a menționat că sângele prelevat de asistentele medicale de la spital „îi provoca o senzație de somnolență”.

De asemenea, s-a constatat că femeia i-a obligat pe cei mici să poarte ghete, gips și orteze de gât, în ciuda faptului că nu au fost identificate fracturi sau leziuni diagnosticate. Jorden Borders i-a autodiagnosticat cu boala oaselor fragile.

Unul dintre copii a stat în gips peste 2 ani. Și-a autodiagnosticat fiul de 11 ani și fiica de 8 ani cu Osteogenis Imperfecta, o tulburare genetică care poate cauza fracturi ușoare ale oaselor, fără traume semnificative.

Mai mult, inculpata i-a obligat pe unul dintre copiii săi să poarte amplificatoare auditive fără prescripție medicală. Din păcate, acest lucru a dus la dezvoltarea unui furuncul în spatele urechii. A mințit legat de afecțiunea de care suferă un copil, primind o finanțare de la stat în valoare de 27.000 de dolari.

„Crimele lui Borders sunt unele dintre cele mai odioase și chinuitoare pe care le-am văzut în timpul meu ca procuror general. Mă rog pentru recuperarea copiilor ei după suferința și trauma pe care au îndurat-o.

Actele lui Borders nu s-au limitat la implicarea în abuzuri medicale asupra copiilor prin efectuarea de acte specifice împotriva lor, ducând la prezentarea acestora cu afecțiuni medicale false furnizorilor de servicii medicale”, a spus procurorul general Keith Ellison, scrie .