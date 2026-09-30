Ea este „Mamaie Eugenia”, brașoveanca de 85 de ani care vine să alerge la Azuga Trail Race. Urcă iar traseul Sorica și scrie o nouă poveste

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Descoperă în rândurile de mai jos povestea unei brașovence de 85 care vine să alerge la ediția de anul acesta de la Azuga Trail Race. „Mamaie Eugenia” urcă iar traseul Sorica la doar doi ani de la prima experiență de genul acesta.

„Mamaie Eugenia”, femeia de 85 de ani care scrie istorie

Eugenia Cotinghiu este o femeie originară din satul Măgura, județul Brașov. Bătrâna în vârstă de 85 de ani este protagonista unui eveniment sportiv de mare anvergură care va avea loc pe 16 și 17 octombrie 2026. Va face parte dintre concurenții care aleargă la Azuga Trail Race ce se va desfășura în Munții Baiului.

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Obiectivul său principal este traseul Sorica, unde urcă pentru experiență, nicidecum pentru premii. Femeia are o , devenind cunoscută în comunitatea de alergare montană după ce a participat la un eveniment care s-a desfășurat în anul 2025. Acum, se pregătește să cucerească din nou una dintre cele mai dificile pante din Carpați.

Aceasta se va afla la linia de start, în cadrul probei nocturne Sorica Sunset Vertical. Concret, este vorba de un traseu abrupt de 1,9 kilometri care dispune de o diferență brută de nivel de 543 de metri. Competiția de pe traseu înseamnă un moment important pentru „mamaie Eugenia”, care este gata de o nouă aventură.

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„La 85 de ani, Eugenia Cotinghiu va urca din nou Sorica. Anul trecut, la apus, când soarele cobora peste creste, și-a strâns baticul sub glugă, a luat bețele în mână și a pornit în sus — la Sorica Sunset Vertical, iluminat de Varta România. Iar pe înserat, trecea linia de sosire.

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Cu zâmbetul pe față. Acum se pregătește să o facă din nou. Nu urcă pentru cronometru. Urcă pentru că poate, pentru că muntele o cheamă, pentru că mișcarea o ține vie. Ne amintește tuturor de ce iubim ce facem. Vârsta e doar un număr. Curajul… nu are vârstă.

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Ne vedem pe Sorica, doamna Eugenia — sunteți inspirația noastră”, au notat organizatorii de la Azuga Trail Race, pe pagina de Facebook. Cu această ocazie, s-a aflat că brașoveanca continuă să muncească în grădină, unde cultivă legume pentru toată familia. În timpul verii are de toate, de la roşii până la cartofi, ceapă și morcovi.

Cum și-a descoperit „mamaie Eugenia” pasiunea

Eugenia Cotinghiu demonstrează că vârsta este doar un număr și că pasiunea poate apărea în orice moment al vieții. Ea și-a descoperit acest hobby datorită unuia dintre nepoții, pe numele său Viorel Pălici. El este sportiv de performanţă şi multiplu campion naţional şi internaţional. Femeia l-a însoțit la un moment dat la una dintre competiţiile lui.

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Bunica era mereu curioasă să afle ce face, de fapt, atunci când pleacă la o cursă, unde aleargă și de ce face asta. Pentru a-i arăta ce înseamnă o competiție tânărul a luat-o pe femeie cu el. A ales o cursă care are loc aproape de casă, unde bătrâna nu s-a mulțumit să fie doar simplu spectator. Astfel, a decis să participe cot la cot cu nepotul său.

S-a înscris la cursă şi a devenit protagonista unei poveşti care inspiră tinerele generații. Bătrâna are 3 fete și este bunica a 10 nepoți. De asemenea, are 12 strănepoți de care este tare mândră. Spune că secretul longevității sale constând atât în munca zilnică, cât și în mâncarea naturală. Odihna, credinţa în Dumnezeu şi socializarea o ajută, de asemenea, să-și mențină vitalitatea.

În ceea ce privește produsele pe care adoră să le consume a declarat că iubește laptele, cașul și ouăle. În schimb, apelează la medicamente destul de rar și doar atunci când are dureri de cap. „ Eugenia” este un exemplu demn de urmat având în vedere că a terminat urcarea din anul 2025 în doar 46 de minute.

”Toată viața am muncit”

„Toată viaţa am muncit, da. Aşa am fost. De mică am avut şapte fraţi. Eu am fost cea mai mică. Am rămas în casă cu bătrânii şi a trebuit să muncesc şi să am grijă de ei. Ceilalţi au plecat toţi. Urcam până sus. Acum să vă povestesc – duceam calul, trăgea la pod.

Eu eram singură, că bărbatul lucra la pădure. Puneam păţoală şi urcam pe scară, băgam fânul, tot de una singură. Ziceam: «Lasă, că fac eu!»”, a explicat femeia, conform . Pentru performanța atinsă în anul 2025, Azuga Trail Race, bătrâna a primit două medalii. Una i-a fost înmânată pentru categoria de vârstă și cealaltă pentru că a terminat proba.