Ea este Maria, tânăra ucisă de urs pe Jepii Mici din Bucegi. Tocmai absolvise liceul în iunie. Iubitul ei, mărturie cutremurătoare

Au apărut primele imagini cu Diana Maria, tânăra ucisă de urs în urmă cu 24 de ore pe traseul turistic Jepii Mici din munții Bucegi. Fata de 19 ani tocmai absolvise liceul în iunie. Iubitul ei a făcut o mărturie cutremurătoare după tragedia din Bușteni.

Ea este tânăra ucisă de urs în Bușteni: Maria tocmai absolvise liceul

Victima, pe numele ei Diana Maria, era din județul Iași. Aceasta locuia în prezent în București. Ea tocmai absolvise liceul, în iunie și era o mare iubitoare a muntelui. Marți, 9 iulie, aceasta se afla alături de iubitul ei pe traseul Jepii Mici, Valea Prahovei.

La un moment dat, tânăra a fost apucată de picior de un urs. Incidentul șocant a avut loc în fața partenerului ei. Acesta le-a spus anchetatorilor că el și Maria se îndreptau spre cascada Spumoasa când au întâlnit ursul pe potecă.

La 112, bărbatul a spus că fiara a ieşit dintre copaci şi a prins-o pe fată de picior. La un moment dat, atât victima, cât şi animalul, s-au prăbuşit într-o râpă adâncă de peste 100 de metri, transmite .

Mărturie cutremurătoare a iubitului Mariei: ”Preferam să fiu eu”

Salvamontiștii ajunşi rapid la locul în care a avut loc tragedia l-au găsit pe băiat în stare de şoc. Ulterior, acesta a fost coborât în siguranţă în staţiunea Buşteni, fiind preluat de poliţişti.

În fața anchetatorilor care au preluat cazul, tânărul a dezvăluit că el și iubita sa planificaseră inițial un alt traseu. Maria a fost cea care a insistat să meargă pe Jepii Mici. În final, schimbarea de planuri a avut consecințe dramatice.

Iubitul Mariei mai face o serie de mărturii cutremurătoare. Spune că ar fi preferat să fie el sfâșiat de fiară. ”Inițial am vrut altceva dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm pâna la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”.

Rudele victimei sunt cutremurate în urma veștii tragediei. . Tânăra mai era era pasionată de fotografie.