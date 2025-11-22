Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari în sport și are o influență puternică

ADVERTISEMENT

Gina Rinehart este o persoană cât se poate de discretă. Deși e miliardară, numele ei nu este atât de cunoscut în spațiul public. Influența ei însă e una uriașă inclusiv în lumea sportului.

Cine este Gina Rinehart

Gina Rinehart este în primul rând cea mai bogată femeie din Australia. Aceasta este miliardară în metale rare, iar întreaga ei avere a ajuns și în atenția celor de la Forbes, având în vedere expansiunea. În total, averea ei ar fi ajuns la peste 35 de miliarde de dolari.

Conform celor mai recente informații, valoarea investițiilor pe care le-a acumulat în liniște în ultimii zece ani, a crescut vertiginos odată ce războiul comercial s-a tot extins. Cu alte cuvinte, tensiunile dintre SUA și China i-au adus o crește de cinci ori a acțiunilor.

Practic, MP Materials, compania care exploatează mina Mountain Pass din California, se tranzacționa la 16 dolari pe acțiune în ianuarie, dar a crescut cu aproape 500% și se vinde acum la 95 de dolari.

Ce influență are miliardara în lumea sportului

Rezultatul a fost că a devenit și ea una mai strânsă. Dincolo de afacerea cu minerale însă, Gina Rinehart are o pasiune și pentru sport. Și chiar dacă mulți nu-i cunosc numele, aceasta are o influență uriașă.

Spre exemplu, anual, miliardara investește în jur de 10 milioane de dolari la . Practic nu este vorba despre cecuri ocazionale, ci mai degrabă despre o sponsorizare anuală pentru sport.

Gina Rinehart investește de asemenea în înot, dar și în volei pe plajă. Totodată, aceasta participă anual la Jocurile Olimpice, iar începând cu anul 2012 și până în prezent, investiția ei ar fi ajuns la peste 80 de milioane de dolari.

Gina Rinehart a ”salvat” înotul

Gina Rinehart, prin intermediul companiei sale miniere Hancock Prospecting și al fundației sale, ar fi salvat și mai multe sporturi. De altfel Cate Campbell dezvăluia la un moment dat cât de important a fost ajutorul oferit.

„Nu spun asta cu ușurință, dar Gina Rinehart a salvat înotul. Gina Rinehart a intervenit după ce mulți sponsori au abandonat corabia în urma campaniei slabe de la Londra 2012 în piscină”, a declarat Cate Campbell, cvadrupla olimpică, pentru Australian Financial Review în 2021.

Miliardara ar fi venit cu fonduri directe către sportivi. Iar banii au fost esențiali în special pentru cei care și-au dorit să facă performanță. Astfel, multe nume consacrate au progresat cu ajutorul lor.

„Ea a pus la dispoziție fonduri care au mers direct către sportivi. Acest lucru le-a permis multor sportivi – inclusiv mie – să vadă că exista o carieră de viitor în înot pentru noi. Nu sunt sigură unde ar fi ajuns multe cariere în înot dacă nu ar fi existat această injecție de fonduri”, a mai dezvăluit aceasta, conform .