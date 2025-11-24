Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire

ADVERTISEMENT

Familia lui Tudorel Toader, fost judecător la CCR și ex-ministru al justiției este în centrul unui scandal uriaș. Fiul său cel mare, Alexandru Ionu, profesor de Drept Civil la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este acuzat de două studente de hărțuire sexuală chiar în biroul său.

Ea este nora lui Tudorel Toader. Partenerul ei, acuzat că hărțuia studente pentru a le promova la examenele de la facultate

Alexandru Ionuț Toader ar fi recurs la acțiuni specifice unui prădător sexual, potrivit relatărilor făcute de presa locală, uitând că are acasă o soție, una despre care presa a scris în anii anteriori, cei doi având o nuntă cu fast. Având în vedere acuzațiile care îi sunt aduse fiului lui Tudorel Toader, FANATIK a contactat-o pe partenera de viață a profesorului pentru a comenta situația în care se află bărbatul, reportajul apărut luni, 24 noiembrie 2025, fiind o lovitură de imagine greu de ignorat. Până la ora redactării materialului, femeia nu a oferit niciun răspuns, așa că nu știm dacă era conștientă de așa-zisele practici ale soțului ei la facultate, prin care studentele erau trecute sau admise la examene.

Nevasta lui Alexandru Toader, stomatolog

Cine este, însă, soția lui Alexandru Ionuț Toader? Fiul lui Tudorel Toader s-a căsătorit în anul 2018 cu o blondină frumoasă pe nume Bianca Tiron. Femeia, în vârstă de 35 de ani, provine din Focșani și e de profesie medic stomatolog. Un lucru straniu pe care FANATIK l-a observat, totuși, la relația celor doi, este că pozele cu ei împreună sunt tot mai rare. Ultima postare de pe Instagram, în care apare alături de Alexandru, este de acum aproximativ 6 ani, tânăra preferând să publice fotografii cu ea singură.

Bianca și Alexandru Ionuț, nuntă cu fast în 2018. Fostul ministru al justiției și-a luat concediu ca să petreacă la marele eveniment

Pe 9 septembrie 2018, Alexandru și Bianca pășeau fericiți în fața ofițerului stării civile. Cei doi au fost declarați soț și soție de primarul Mihai Chirica. Nunta fiului cel mare al lui Toader venea după un moment dificil care a avut loc în familia sa. Fiul cel mic trecuse printr-un accident rutier cu câteva luni înainte de marea nuntă, la care ar fi participat aproximativ 600 de persoane, la complexul Capitol din Iași.

Nașii de cununie pentru Alexandru și Bianca (cei doi aveau la momentul căsătoriei 30, respectiv 28 de ani) au fost un cunoscut dezvoltator imobiliar din Moldova și un notar public, și anume soții Cristian și Cosmina Berariu. Petrecerea de nuntă a avut loc, însă, pe 27 octombrie, iar pentru marele eveniment și-a luat concediu, ocupând atunci funcția în guvernul PSD, condus din umbră de . Marele party a avut loc în localitatea Valea Adâncă din zona metropolitană a orașului celor șapte coline.

Înainte de nuntă, fiul lui Tudorel Toader picase un concurs organizat pentru un post de notar public pe raza Iașului. Astăzi, 7 ani mai târziu de la momentul în care Alexandru s-a așezat la casa lui, scandalul a bubuit direct în familia sa, în urma mărturisirilor făcute de studentele care ar fi fost agresate de profesorul universitar pentru

Fiul lui Toader le-ar fi presat pe studente chiar în biroul de la universitate

Alexandru este arătat cu degetul pentru că ar fi constrâns și hărțuit sexual două studente, profitând de vulnerabilitatea lor academică. Ambele tinere, care nu au trecut examenul la Drept Civil, spun că fiul lui Toader le-a chemat în biroul său de la facultate sub pretextul discutării unor lucrări, unde le-ar fi făcut avansuri și remarci neortodoxe. Una dintre cele două studente, potrivit articolului mai sus menționat, afirmă că a cedat presiunilor, având contacte intime cu acesta.

Prima oară s-a întâmplat în biroul universității, iar a doua oară în biroul notarial al lui Toader. Studenta susține că toată lumea știe despre practicile profesorului, dar nimeni nu a avut curajul să vorbească până acum. Fostul ministru al justiției, Tudorel Toader, a declarat că e vorba despre un șantaj la mijloc, fiind vizată funcția pe care fiul său o ocupă la UAIC. Fiul fostului ministru nu a vrut să comenteze sub nicio formă acuzațiile care i s-au adus.