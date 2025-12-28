Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune pe Stamford Bridge weekend-ul acesta

ADVERTISEMENT

Olivia Holder este noua iubită a lui Cole Palmer. Tânăra l-a urmărit pe starul lui Chelsea în acțiune la doar câteva zile după întâlnirea lor incognito. Aceasta a fost prezentă sâmbătă pe Stamford Bridge.

Olivia Holder i-a fost alături lui Cole Palmer la cel mai recent meci

Menționăm faptul că tânăra a urmărit din tribune înfrângerea lui Chelsea cu 2-1 în fața lui Aston Villa. Și nu l-a scăpat din ochi pentru niciun moment pe noul ei partener.

ADVERTISEMENT

Olivia Holder a optat pentru o ținută cât se poate de elegantă. Aceasta a asortat un top alb și blugi cu o haină de blană confortabilă. Și chiar dacă a fost frig, modelul nu s-a plâns deloc.

Tânăra l-a încurajat pe Cole Palmer pe tot parcursul meciului. Iar acest gest a fost apreciat în contextul în care vine la doar câteva zile după ce ambii au fost surprinși ieșind împreună la Winter Wonderland.

ADVERTISEMENT

Cei doi au ieșit au avut recent și o întâlnire romantică

În imaginile surprize de jurnaliști, starul englez a încercat să fie cât se poate de discret pe tot parcursul întâlnirii. Iar interesant este faptul că întâlnirea vine la un an după ce Cole Palmer a ieșit în același loc cu .

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost împreună timp un an de zile, dar s-au despărțit vara trecută. Se cunoșteau de când aveau doar 17 ani, iar prima oară s-au afișat împreună în 2024. Nimeni nu se gândea însă că cei doi se vor separa atât de repede.

Chiar și așa, starul Chelsea nu pare că pierde deloc timpul. Imaginile confirmă faptul că Olivia Holder și Cole Palmer formează acum un cuplu. Și chiar dacă modelul și influencerul preferă destinațiile calde precum Dubai sau Maldive, aceasta nu a avut o problemă în a înfrunta frigul din Londra.

ADVERTISEMENT

Cole Palmer a suferit o accidentare bizară

Menționăm faptul că anul 2025 a fost unul destul de dificil pentru Cole Palmer.

Astfel, el a fost nevoit să lipsească o bună perioadă de timp. Antrenorul Enza Maresca dezvăluia că vedeta londonezilor și-a fracturat degetul mic de la piciorul stâng după ce s-a lovit de ușa casei.

„Din păcate, a avut un accident acasă cu degetul de la picior. Dar nu e nimic important. (…). Mă trezesc de multe ori noaptea ca să merg la toaletă, mă lovesc la cap, la picior, peste tot. Se poate întâmpla…

Ultima dată când l-am văzut a fost ieri dimineață și era fără șosete, fără șlapi, fără nimic. Nu știu cum se simte astăzi. A fost în vestiar. Nu șchiopăta, părea bine, dar e degetul mic de la picior, așa că poate fi dureros”, a declarat Maresca, conform .