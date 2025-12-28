Sport

Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune pe Stamford Bridge weekend-ul acesta

Cole Palmer are o nouă iubită care deja îl susține pe teren! De altfel tânăra a fost prezentă și la cel mai recent meci la care fotbalistul a participat weekend-ul acesta.
Valentina Vladoi
28.12.2025 | 19:19
Ea este noua iubita a lui Cole Palmer Olivia sa aflat in tribune pe Stamford Bridge weekendul acesta
5 poze
Vezi galeria
Olivia Holder i-a fost alături lui Cole Palmer la cel mai recent meci. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Olivia Holder este noua iubită a lui Cole Palmer. Tânăra l-a urmărit pe starul lui Chelsea în acțiune la doar câteva zile după întâlnirea lor incognito. Aceasta a fost prezentă sâmbătă pe Stamford Bridge.

Olivia Holder i-a fost alături lui Cole Palmer la cel mai recent meci

Menționăm faptul că tânăra a urmărit din tribune înfrângerea lui Chelsea cu 2-1 în fața lui Aston Villa. Și nu l-a scăpat din ochi pentru niciun moment pe noul ei partener.

ADVERTISEMENT

Olivia Holder a optat pentru o ținută cât se poate de elegantă. Aceasta a asortat un top alb și blugi cu o haină de blană confortabilă. Și chiar dacă a fost frig, modelul nu s-a plâns deloc.

Tânăra l-a încurajat pe Cole Palmer pe tot parcursul meciului. Iar acest gest a fost apreciat în contextul în care vine la doar câteva zile după ce ambii au fost surprinși ieșind împreună la Winter Wonderland.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Cei doi au ieșit au avut recent și o întâlnire romantică

În imaginile surprize de jurnaliști, starul englez a încercat să fie cât se poate de discret pe tot parcursul întâlnirii. Iar interesant este faptul că întâlnirea vine la un an după ce Cole Palmer a ieșit în același loc cu fosta sa iubită, Connie Grace.

ADVERTISEMENT
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să...
Digisport.ro
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”

Cei doi au fost împreună timp un an de zile, dar s-au despărțit vara trecută. Se cunoșteau de când aveau doar 17 ani, iar prima oară s-au afișat împreună în 2024. Nimeni nu se gândea însă că cei doi se vor separa atât de repede.

Chiar și așa, starul Chelsea nu pare că pierde deloc timpul. Imaginile confirmă faptul că Olivia Holder și Cole Palmer formează acum un cuplu. Și chiar dacă modelul și influencerul preferă destinațiile calde precum Dubai sau Maldive, aceasta nu a avut o problemă în a înfrunta frigul din Londra.

ADVERTISEMENT

Cole Palmer a suferit o accidentare bizară

Menționăm faptul că anul 2025 a fost unul destul de dificil pentru Cole Palmer. Acesta a suferit o accidentare bizară chiar în momentul în care se pregătea să revină pe teren, în propria locuință.

Astfel, el a fost nevoit să lipsească o bună perioadă de timp. Antrenorul Enza Maresca dezvăluia că vedeta londonezilor și-a fracturat degetul mic de la piciorul stâng după ce s-a lovit de ușa casei.

„Din păcate, a avut un accident acasă cu degetul de la picior. Dar nu e nimic important. (…).  Mă trezesc de multe ori noaptea ca să merg la toaletă, mă lovesc la cap, la picior, peste tot. Se poate întâmpla…

Ultima dată când l-am văzut a fost ieri dimineață și era fără șosete, fără șlapi, fără nimic. Nu știu cum se simte astăzi. A fost în vestiar. Nu șchiopăta, părea bine, dar e degetul mic de la picior, așa că poate fi dureros”, a declarat Maresca, conform The Sun.

Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici. Programul infernal...
Fanatik
Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici. Programul infernal pe care îl execută fără comentarii
S-a stabilit cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025. Cel...
Fanatik
S-a stabilit cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025. Cel mai ieftin jucător, cu 3 milioane mai mult decât tot lotul FCSB-ului la un loc!
Gestul făcut de iubita cu 22 de ani mai tânără a lui Ian...
Fanatik
Gestul făcut de iubita cu 22 de ani mai tânără a lui Ian Rush. Nici legenda lui Liverpool nu se aștepta la așa ceva
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare...
iamsport.ro
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare cuplu de comentatori din România': 'Geniali, nu s-a ajuns niciodată la nivelul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!